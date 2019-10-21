普悠瑪事故滿週年 台鐵全線鳴笛追思 20:342019/10/21 工商 郭建志 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 普悠瑪事故屆滿週年，台鐵局21日表示，已於下午16時49分，台鐵全線鳴笛，以示追思。（圖／本報系資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵局今（21）日表示，2018年10月21日普悠瑪事故將屆滿週年前夕，有社會人士向交通部及台鐵局建議在普悠瑪事故周年時以火車鳴笛追思罹難者，經研議後決定，於今天下午16時49分，由全線線上列車，同時鳴放長緩汽笛一聲，時間三秒鐘，以撫平家屬及當事人傷痛，期望走出陰霾，恢復平靜與正常生活。 台鐵局表示，透過全線火車鳴笛追思，除對罹難者表示哀悼外，並提醒全局同仁記取教訓，持續努力改革，不再發生類似事故，確保行車安全。 (工商 ) #事故 #全線 #鳴笛 #台鐵局 #普悠瑪 也許您會感興趣 推薦閱讀 普悠瑪事故滿周年 台鐵周六辦追思會 13:062019/10/17 生活 普悠瑪出軌案台鐵損失賠償近10億 旅客保費明年增至4千萬 13:322019/10/17 政治 尤振仲轟官官相護 拒參加台鐵追思會 20:312019/10/17 生活 台鐵警訊行車異常增34％ 04:102019/10/18 生活新聞 外送意外頻傳 北市交大：10月已釀42起事故 13:092019/10/18 社會 大陸最東端牡佳高鐵 全線最長隧道貫通 14:452019/10/19 兩岸 普悠瑪追思會 台鐵局考慮成立基金會照顧傷者 21:072019/10/19 生活 普悠瑪事故追思會 家屬：要放下了 00:052019/10/20 社會 普悠瑪事故周年 台鐵改善竟還要再等8個月 09:362019/10/20 生活 普悠瑪事故一周年 台鐵全列車16：49鳴笛三秒哀悼 14:512019/10/21 生活 生活熱門新聞 女神級熊貓外送 身分曝光驚呆眾人 - 生活 吃味精傷身？醫駁：有驚人好處 - 生活 全民計程車會成造勢場合 余天悲情求支持 - 生活 沒學弟妹了 107個大學系組裁撤或停招 - 生活 找到了！「一條線比基尼」真面目曝 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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