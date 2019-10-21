台鐵局今（21）日表示，2018年10月21日普悠瑪事故將屆滿週年前夕，有社會人士向交通部及台鐵局建議在普悠瑪事故周年時以火車鳴笛追思罹難者，經研議後決定，於今天下午16時49分，由全線線上列車，同時鳴放長緩汽笛一聲，時間三秒鐘，以撫平家屬及當事人傷痛，期望走出陰霾，恢復平靜與正常生活。

台鐵局表示，透過全線火車鳴笛追思，除對罹難者表示哀悼外，並提醒全局同仁記取教訓，持續努力改革，不再發生類似事故，確保行車安全。

(工商 )