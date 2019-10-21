余天淚灑台上力求支持，悲情言論令近2000名運將司機高喊「凍蒜！加油！」（戴上容攝）

「全民計程車司機聯誼會第16屆慶祝大會」於三重重新橋下晚間七時許席開200桌約2000名計程車運將齊聚一堂。（戴上容攝）

「我的二女兒得癌症，最近生產完，被醫生告知癌細胞蔓延到肝，我感覺心情很差，希望大家為我女兒集氣」立法委員余天21日晚間七時許於三重重新橋下「全民計程車司機聯誼會第16屆慶祝大會」致詞時，淚灑台上力求支持，悲情言論令近2000名運將司機高喊「凍蒜！加油！」

「全民計程車司機聯誼會第16屆慶祝大會」於三重重新橋下晚間七時許席開200桌約2000名計程車運將齊聚一堂，熱鬧餐會卻成為各方政治人物角力的造勢場合，多位立法委員候選人余天、黃桂蘭等多位政治人物到場力求支持，除滿桌佳餚外，更有鋼管舞孃火辣演出，現場氣氛熱鬧滾滾。

「UBER的問題，政府不處理我們都不能生活！這個政府11月底不處理好，各位兄弟，到時候再一起去總統府街頭抗議啊！」全民計程車司機聯誼會總會總會長吳正坤上台致詞時，力求政府和司機們正視UBER問題，並揚言政府11月底不處理，將號召計程車司機上街抗議，激亢言論獲得運將叫好支持。

力拼立法委員連任的余天上台表示，「我答應要做的事情一定做到底，請大家一定要支持余天」，他表示已致電給交通部長林佳龍，一定會解決大家重視的UBER問題，隨即話鋒一轉淚灑台上，他指出自己二女兒最近剛生產完，被醫生告知癌細胞已蔓延身體各部位，希望大家替女兒集氣讓她盡快康復，悲情言論讓運將忍不住高喊「凍蒜！加油！」

(中時 )