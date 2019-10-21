韓國整型文化盛行，每過一段時間都會有新的明星成為新一代整型範本，近年男性整形由過去的粗曠型男星，改變為花美男型男星，大家都希望有個高顏值，為人生加分。據《香港01》報導，以下六位男星就新一代的整型範本，他們每個都擁有高級臉蛋與身材，成為少男們追逐的目標。

一、名品「臉蛋天才」車銀優

偶像歌手出身的車銀優，一出道就備受矚目，更在不少戲劇中擔任男主角，用顏值撐起整部戲，昨（20）日更在台北舉辦個人見面會，不管從任何角度看，都是「零死角」，甚至還是個183學霸。

「臉蛋天才」車銀優。（資料照／亞士傳媒提供）

二、「暖寶寶」丁海寅

擁有迷人微笑的丁海寅，憑著多部戲劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《春夜》、《機智的牢房生活》衝出高人氣，也因為皮膚好，穿衣顯瘦、脫衣有肉，為他帶來許多代言，成為韓國整型醫院新一代男性整型範本之一。

丁海寅。（圖／翻攝自丁海寅IG）

三、朴敘俊

從婆媽劇起家的朴敘俊，在演出《金秘書為何那樣》後人氣升溫，接著在《尹食堂2》等綜藝節目中，獲得不少女性粉絲歡迎，也成為整型範本的花美男之一。

朴敘俊新片露出大胸肌加上六塊肌。（圖／翻攝自韓網）

四、朴寶劍

一樣擁有高顏值的朴寶劍，在《回答吧1988》、《雲畫的月光》、《男朋友》讓觀眾充分認識他，加上又是宋仲基的師弟，也成為兩大帥哥常互相拉拔的話題，最令人有好感的是，朴寶劍也是演藝圈中出名的禮貌男孩，可愛的外表下也讓他成為整型範本之一。

朴寶劍。（圖／翻攝自朴寶劍台灣首站）

五、南柱赫

模特兒出身的演員南柱赫有188公分，充滿陽光的他也吸引不少女性粉絲，立體的五官更是男性的整型範本人選之一。

南柱赫。（資料照／Funpack娛樂提供）

六、徐康俊

有「韓國劉以豪」稱號的演員徐康俊，《心懷叵測的恢單女》飾演一名喜歡姊姊的年下男弟弟，因而得到「國民年下男」的稱號，而帥氣的他也是模特兒出身，同樣也是男性整型範本之一。

徐康俊。（圖／翻攝自韓網）

(中時電子報)