南韓國總理李洛淵22日將訪日出席日皇德仁的登基典禮，預定24日與日本首相安倍晉三會晤，遞交南韓總統文在寅的親筆信函。南韓政界期待李洛淵此行能有助於改善日韓關係，但日韓媒體並不看好。

南韓共同民主黨黨魁李海瓚21日表示，由衷期待李洛淵的訪日能成為打破韓日關係僵局的新突破口。韓日議員聯盟會長姜昌一也在南韓的廣播節目中也表示，李洛淵深受日本友人信賴，相信可帶回意想不到的成果。

姜昌一21日針對文在寅給安倍的親筆信內容表示，「應該是想傳達，韓方希望能與日本恢復友好關係，鞏固友好合作關係。」至於文在寅與安倍會談的可能性，姜昌一表示，「實務者之間好好協商，達成一定成果時，期待能實現高峰會談。

《朝鮮日報》日文版日前報導，李洛淵和安倍的會談可能只有10至20分鐘，他將提議日韓領袖在本月下旬起在泰國舉行的「東協(ASEAN)加3」峰會或11月中旬舉行的亞太經濟合作會議(APEC)峰會期間舉行日韓高峰會談。

報導指出，李洛淵將向安倍傳達南韓欲改善關係的意願，主要是因為文在寅的親信、法務部長曹國因特權醜聞閃電下台，使文在寅的支持率大跌。加上南韓近來與美國、大陸、北韓關係並不好，因此轉向與日本改善關係。

文政府要求中止與日本之間的《軍事情報保護協定》（GSOMIA），眼看將於11月23日失效，國防部長鄭景斗日前卻又在國會上透露，可能撤回該決定，故南韓政府急於在GSOMIA失效前與日本協商。

報導指出，南韓方面雖期待李洛淵訪日行能發揮作用，但南韓政府主張，日本對韓出口加強管制問題與GSOMIA必須同時解決。日本政府則主張，應先解決前徵用工訴訟日本企業被法院判賠之事，否則日韓關係很難恢復到正軌，也不可能舉行日韓高峰會談。

日本《富士晚報》報導，事實上，美日兩國已對文政府不抱期望，而把眼光放在「文政府的下1個政權」了。

(中時電子報)