針對香港與北京政治操作陳同佳來台，民進黨黨團今（21）日認為，惟有循司法互助的正途，將獄中的陳嫌與卷證正式交給台灣，才能彰顯司法正義，也才能維護國家主權尊嚴。國民黨不顧我國主權，隔海唱和港府與北京政治操作，令人痛心。

民進黨團幹事長管碧玲認為，陳嫌預謀殺害潘小姐，香港本有司法管轄權卻自甘放棄司法管轄，只想在陳嫌出獄後私下把人送來台灣，不循司法互助，讓台灣陷入一中框架。而國民黨不顧國家主權，不要求香港政府開大門走大路，正式回應並啟動與我國「司法互助」，將獄中的陳嫌與卷證同步交給台灣，彰顯司法正義。卻被北京牽著鼻子走，反過來站在北京與香港的立場，隔海唱和指責我政府，倒果為因，配合北京與香港政治操作，意圖賺取選舉利益，令人痛心。

書記長李俊俋亦指出，此案是港人在台殺害港人，依據屬人主義，港府有司法管轄權，台灣則必須透過與香港司法互助，把人引渡到台灣，用屬地主義來處理。去年命案發生後，台灣多次要求與港府談司法互助，港府置之不理，現又策動陳同佳來台投案，請問是「投案」還是「被投案」？

李俊俋說，港府的作法只有一個目的，就像「逃犯條例」的修正，在北京的壓力下，把台灣、香港都當成中國的一部分，所以放棄自己的司法管轄權，送到台灣來處理，因為台灣也是中國的一部分，這樣子我們能接受嗎？香港、北京政府利用悲劇政治操作，奇怪的是，國民黨也跟著香港、北京政治操作，為什麼？依照司法管轄權的屬地主義，陳同佳仍被我國通緝，只要他到台灣來，我們可以立刻逮捕。香港政府應該與台灣簽訂司法互助，由台灣去把人帶回來，或是香港政府自己送過來。

立委趙天麟委員亦表示，韓國瑜市長昨天說他當選後馬上就收。但「笨蛋！問題出在送中條例！」案件發生後，港府不與我司法互助協商，反配合北京推出送中條例，引起軒然大波，破壞香港獨立法治、一國兩制，讓香港至今仍然非常混亂，才是事情關鍵的本質。

趙天麟質疑，韓市長進中聯辦已被視為替一國兩制背書，現北京、港府司馬昭之心路人皆知，想把人私下送過來，要陷台灣於一中框架，因為台灣與香港都是一個中國，所以不能簽司法互助協議，想藉此事件突顯送中條例的重要性。韓市長、國民黨為什麼要跟北京唱和？我們仍對陳嫌發布通緝，但香港若不解決司法互助問題，別想把台灣置入一中框架，別想利用不幸的司法案件，讓送中條例死灰復燃。

立委王定宇也認為，北京與港府不去解決問題，卻想利用悲劇來達成政治目的，更遺憾的是中國國民黨，講出來的聲調竟跟北京一模一樣。司法正義彰顯的關鍵字是「司法互助」。陳嫌若出現在國門，就是逮捕他、辦他，但是要怎麼「辦」？要啟動「司法互助」。靠著兩邊合法取得的卷證，才能還年輕小媽媽公道。現在吵那麼多政治口水，竟然不是想辦案，而是想把台灣2300萬人推進一個中國的牢籠。

王定宇指出，一個香港人殺了香港人，現正關在香港大牢，港府大可透過司法互助協議，要求台灣提供相關卷證。其他說什麼港府不便介入、只是把人規勸上飛機、還要台灣不接受就是不正義，要把2300萬人推進一個中國的牢籠裡，這都是政治操弄。那位牧師既然那麼厲害，為何不規勸羅福助、朱安雄、陳由豪一起回台投案？請放下選舉操作、放下政治口水，該怎麼辦就怎麼辦。我們絕不縱容犯人逍遙法外，不提供司法互助，才會讓嫌犯逃之夭夭，請港府想清楚。

立委周春米也表示，悲劇發生後台灣司法單位立刻就啟動調查，士林地檢署也立案把陳同佳列為犯罪嫌疑人並發布通緝。現在陳不是因為殺人罪在香港獲得審判，是因為其他輕罪，在香港被判了29個月，不應該現在就出獄，為什麼現在的時間點就可以出獄？香港還說要送來台灣投案？這些都彰顯司法、被害的犯罪事件被港府與中共操作成政治、一國兩制的問題，我們斷然無法接受。

周春米強調，在司法主權上，香港若願意嚴懲、追訴，可配合台灣的司法互助請求，讓台灣檢察官去香港把人帶回來，更可以透過司法互助，把香港的卷證提供給台灣的法院審判，就可以完善處理這個司法案件，而不是推到北京、推到台灣，甚至操作成一國兩制的手段，我們斷然不會接受。

(工商 )