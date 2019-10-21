電影《雙子殺手》上映在即，21日晚間在大直美麗華水舞廣場盛大舉行紅毯首映會，現場聚集上千名粉絲只為一睹好萊塢明星威爾史密斯（Will Smith）與國際大導李安、知名製片傑瑞布洛克海默（Jerry Bruckheimer）的風采。威爾一下車就對粉絲獻上飛吻，不放過每一雙手瘋狂擊掌，每張海報幾乎都到了他的手上簽名，自拍更是來者不拒，還人來瘋在現場與民眾一起帶動唱大喊「威爾！威爾！威爾」。

威爾史密斯對在場民眾獻上飛吻。（盧禕祺攝）

被問電影主角「亨利」、年輕版複製人「Junior」與威爾本人誰比較帥，威爾毫不猶豫回答：「當然是我！亨利有他的問題，Junior太年輕。」他也透露如果能擁有一個複製人，會要求複製人好好工作，「幫我分擔一點工作吧，讓我可以有點玩樂時間！」

李安（中）帶著太太林惠嘉（左）、兒子李淳一起到場。（盧禕祺攝）

李安帶著太太林惠嘉、兒子李淳一起到場，談到即將迎來65歲生日，他一貫謙遜的笑著說：「願望是希望這部片買好一點，觀眾喜歡，我還能繼續為電影這個理想奮鬥。」至於接下來計畫，他坦言會安排一段休息時間，「我年紀也不小了，一方面需要休息，一方面等不及休息。」會回台灣嗎？他神秘地說：「還不好講，先把片子做完吧！」現場特地準備超大壽桃替李安慶生，也祝福電影票房長紅。電影23日在台上映。

首映會現場替李安（右2）準備壽桃慶生。（盧禕祺攝）

(中時 )