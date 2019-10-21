被日本視為無上榮耀的投手大獎「澤村賞」今年宣告無人獲獎，這是史上第5次，也是19年來再次出現澤村賞「從缺」，原因就是今年評斷的7項標準中，候選名單的火腿隊有原航平、巨人隊山口俊，兩人投球局數及完投場次低於標準，不想降低澤村賞的榮耀，因此今年宣告從缺，

澤村賞是為了紀念二次大戰前的日本傳奇投手澤村榮治，由讀賣新聞於1947年所設立的獎項，相當於美國大聯盟的賽揚獎概念，是日職年度投手最高榮譽。評斷共有7項標準，包含登板25場、奪15勝、自責分率2.50以下、完投10場比賽、勝率達6成、投球局數200局、奪得150次以上三振。

澤村賞主要頒發給完投型的先發投手，不過因為近年來投手分工明確，包含先發、中繼、救援、終結者等，完投已不是當今投手的主要目標，有原航平本季僅完投1場、山口俊更是沒有完投比賽。

基於候選者的投球局數及完投場次低於標準，因此評審委員會決定2019年澤村賞「從缺」，上一次從缺是2000年，相當於相隔19年再次沒有選手獲選，是史上第5次。

近期榮獲澤村賞的是巨人隊菅野智之，他在2017、2018連續2年獲得，去年登板28場、完投10場、奪15勝、勝率0.652、投202局、奪200K、自責分率2.14。

(中時電子報)