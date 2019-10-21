唐嘉鴻在全運會男子成隊單槓項目表現精彩。(嵌入自中時體育臉書粉專)

108年桃園全國運動會競技體操項目由男女成隊揭開序幕，台北市包辦雙金，堪稱本日最大贏家，而李智凱、唐嘉鴻、蕭佑然、游朝偉、徐秉謙及女將丁華恬等在今年世錦賽為中華隊搶下奧運門票的好手，都各自代表所屬縣市參賽，讓國立體育大學體育館星光熠熠，其中唐嘉鴻、蕭佑然效力的台北市隊，在男子成隊總成績以些微差距擊碎宜蘭縣挑戰5連霸的美夢。

成隊競賽各隊每個單項成績最好3名的選手列入總成績計算，經過一整天的較量，台北市男子成隊在唐嘉鴻、蕭佑然兩位本月初參加的世錦賽的國手力挺，以總計246.150分摘下金牌，上屆金牌宜蘭縣本屆退居銀牌，李智凱坐鎮的地主桃園市隊，則以228.150獲得銅牌。

宜蘭縣有「吊環王子」陳智郁黃克強、李享恩、林信志等國內體操迷熟悉的選手，曾在100、102、104及106年全運會4連霸成隊金牌，今年被台北市隊中斷連霸。

女子成隊方面，今年全中運奪得銀牌的好手方可晴，幫助台北市隊以143.300分摘金，也完成全運會3連霸，在世錦賽為中華隊獲得一張東京奧運參賽門票的丁華恬，也幫助所屬的新北市以142.850分獲得銀牌，銅牌則落入金門縣手中，分數140.350分。

(中時電子報)