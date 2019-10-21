國民黨總統參選人韓國瑜（中）21日持續環島傾聽之旅，行程都在嘉義；傍晚參加國民黨民雄鄉黨部座談，傾聽基層民意。（林宏聰攝）

環島之旅開到嘉義，國民黨總統參選人韓國瑜21日在民雄聽取基層聲音，不少農漁民談及低薪、農村高齡化、南北失衡，痛批民進黨不照顧南部；韓國瑜說，南台灣生命力沒釋放，農漁民、勞工受苦，台灣再怎麼發展經濟也是殘缺不全。

韓國瑜傍晚出席國民黨民雄鄉黨部傾聽座談會，包括前立委翁重鈞、吳育仁、嘉義縣黨部主委蔡明顯、爭取國民黨立委提名的許能通等人均到場，台下多是藍營基層志工、黨工、村里長、鄉民代表。

對民進黨執政充滿憤怒的鄉親說，女兒剛在美國工作，年薪就有200萬，反觀台灣的大學教授書讀那麼多，才賺幾十萬，台灣環境被民進黨搞糟了；馬上有老婦人無奈附和說，兒子20年前做工月賺7萬，這幾年景氣差、老闆降薪水，每月只剩下6萬。

從雲林趕來的老農則表示，農村少年出走，空有土地沒人做，「現在下田做事的最少年的70多歲」，土地荒廢沒生產實在很可惜，請韓國瑜若當選總統，一定要規畫成立公司，好好規畫農村土地如何利用，「拜託要重視農民、漁民、勞工，這是國家的根本」。

韓國瑜對鄉親抱怨南部縣市被「邊緣化」非常不捨，他說，現在雲林、嘉義、雲林、台南、高雄、屏東民眾想要坐飛機，前1天晚上就要趕到桃園，或者大半夜請親戚載，到現在南台灣6、700萬人口，連1個國際大機場都沒有，簡直是在開大玩笑。

他說，南台灣生命力沒有完全釋放，過去發展確實重北輕南，未來一定要南北平衡、縮短貧富差距，南北雙引擎一起拉，帶動中台灣；尤其幾千年來都是以農立國，農民、漁民、勞工、庶民四大階層生活過得好，全台灣就都會好。

韓國瑜指出，他眼中看的大市場是澳門，澳門70萬人口，一年觀光客3800萬到4000萬，每個遊客來都要吃喝，全部進口，而且去澳門的觀光客不在乎花錢，這麼大的市場過去我們竟沒好好認真去拚，未來若他當選總統，一定帶領產品外銷出去，農漁會團體負責打出一條路，農漁民產品往前衝，所有農漁村、勞工生活都能改善，低薪、農村勞動力等問題也能一併改善。

(中時 )