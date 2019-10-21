在台灣犯下殺人棄屍案的香港人陳同佳表達來台受審意願，卻遭到蔡英文政府拒絕，同時公然稱這一決定有「政治考量」。這就是放著在台犯案的殺人犯拒絕受理，唾面自乾地放棄台灣的司法主權，還口口聲聲要「護主權」；放著人命關天的大案子不辦，只希望因陳同佳案觸發的反送中與香港亂局為民進黨增加選票，這敢厚著臉皮說要「爭人權」。民調雖然領先，但民進黨與蔡英文總統這下恐怕要面對雪崩式的支持度大潰散了。

從《中時電子報》為蔡政府拒絕陳同佳來台投案所製作的網路投票發現，有94.06%的網友認為蔡政府的作為是在傷害中華民國的司法主權，只有5.13%的網民認為拒絕陳同佳入境是捍衛主權，另有0.8%沒有意見。這種一面倒的訊息在網路上也能看到，不論蔡政府再怎麼拗，拒絕一個在台灣犯下重大刑案的案犯入境受審要求，都不可能是體現主權的表現，也絕非尊重人權的做法。更何況，離開這個案子本身不談，為「政治考量」阻撓司法應有作為，活生生血淋淋地以行政干涉司法，還好意思說是維護憲法、維護主權？

拒絕陳同佳入境就沒事了嗎？接下來如果受害者的親人到台灣來控告提出刑事訴訟，請問台灣的移民署怎麼辦？蔡政府有可能在機場把受害者家屬攔下來，等這些家屬在機場也發動一場抗議跟香港的反送中相互輝映，引起國際上注意到原來到台灣來殺人後不只台灣司法部門不會追究，還連投案都會被拒於國門之外。未來台灣還能發展為所有外國仇家怨偶的殺戮戰場，這就是民進黨式「護主權」與「爭人權」另類奇蹟。

(中時電子報)