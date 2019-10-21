繼尋獲二次大戰時沈沒的日本航空母艦加賀號殘骸後，美國瓦肯公司工作人員昨天（20日）再度於太平洋海底，發現一艘於二戰中途島戰役沉入海底的日本海軍航艦，研判應是赤城號。

瓦肯公司（Vulcan Inc.）海底作業主任克拉夫特（Rob Kraft）和華府海軍歷史暨遺產司令部（Naval History and Heritage Command）歷史學家湯普森（Frank Thompson），檢視昨天取得的高頻聲納影像後表示，由軍艦的大小和位置研判，應該是二戰時沈沒的日本航艦赤城號。

發現赤城號的位置在珍珠港西北方逾2090公里的太平洋海域，深度近5490公尺。

瓦肯公司是由去年過世的美國微軟公司共同創辦人艾倫（Paul Allen）共同創立。克拉夫特指出，工作人員進行搜尋沈沒戰艦的任務，始於艾倫向父親軍旅生涯致敬的願望，幾年來共已尋獲超過30艘沈艦。

研究人員使用裝配有聲納的自主水下載具（Autonomous Underwater Vehicle, AUV）尋找這艘軍艦。這具載具徹夜搜集資料，一艘軍艦的影像於昨天早上的首批讀數中浮現。

工作人員為了確認發現的是那一艘軍艦，再出動這具載具取得較高品質的影像。

克拉夫特表示：「我確信我們看到的是什麼，我們能夠由此影像導出的大小已有定論。除了赤城號，不可能是別的軍艦。」

湯普森也搭上瓦肯公司進行搜尋的研究船海燕號（Petrel），他表示：「我們讀到過這些戰役，我們知道發生什麼事。但當你看到這些海底殘骸，你某種程度上能感覺到戰爭的真正代價為何。」

工作人員上週才發現日本二戰沈沒航艦加賀號。加賀號的部份聲納影像顯示，這艘沉重航艦的艦首以高速撞上海底，碎片四散，留下一個撞擊坑，看似當地海洋曾發生爆炸。

加賀號俯衝約4.8公里沉到海底後，艦身前面埋入泥土及沉積物中。美軍炸彈擊中加賀號引發的大火將艦身燒成焦黑，但大部份仍在一起，部份砲管依然完整。

1942年6月的中途島戰役（Battle of Midway）中，有5艘日本及2艘美國軍艦沉入海底，在此之前僅尋獲加賀號。海燕號工作人員希望尋找及調查所有中途島戰役的失蹤軍艦。歷史學家認為，此役為美國二戰期間在太平洋的關鍵戰事。

(中央社)