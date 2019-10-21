港女命案兇嫌陳同佳案，行政院長蘇貞昌批評是政治操作，並強調不應私了，而應透過司法互助處理。行政院發言人Kolas Yotaka晚間表示，「國際刑事司法互助法」第36條即明定香港準用本法規定，如林克穎案。而針對本案，政府願與香港坐下來討論司法互助形式，並提供協助。

蘇揆上午批評陳嫌送台是政治操作，下午又在臉書表示，台灣是有政府的國家，陳嫌要來台投案，應該是港府透過正式的司法互助，而不是置身事外，讓陳嫌以個人、私了的方式處理。

針對台港目前無司法互助協議，要如何進行司法互助？Kolas說，國內有「國際刑事司法互助法」，第36條即明定香港准用本法規定。基於此法源，行政院已指示法務部及陸委會組成專案小組與港方接洽，處理本案 司法互助事宜。在過去已有前例，如英商林克穎案即以此模式與英國洽商司法互助事宜。

Kolas表示，且依照該法第6條規定，司法互助的形式很多樣，包含取得證據、送達文書、禁止處分財產、犯罪所得之返還等，並非只有移交嫌犯一途。因此政院希望港府可坐下來討論司法互助的形式，我國願意針對本案與香港政府討論，並提供協助。

(中時 )