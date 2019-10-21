對於香港籍殺人犯嫌陳同佳欲來台投案一事，我法務部長蔡清祥與陸委會副主任委員邱垂正今（21）日晚間在法務部簡報室召開記者會時指出，中華民國政府會透過正式的司法互助方式處理本案，絕對不會私了，更不會有拒收問題。

不過根據東網報導，香港保安局今晚(21日)回應指出，陳同佳出獄後到台灣投案，在法律程序上完全不會有任何障礙，與有否長期刑事司法協作機制無關，此案件完全可以獨立處理。

東網引述香港保安局看法指出，對於被通緝人士自願投案的全球通行做法，都是盡快接收，不會諸多托詞及無故拖延，甚至刻意不准投案人士入境，並且批評相關做法完全與通緝目的相違背。

保安局又稱，稍有注意案件的人都知道，殺人案發生在台灣，死者遺體、主要證人、證物及相關證據都在台灣，台灣對此案件有絕對司法管轄權，希望台灣能彰顯公義，還死者公道，讓疑犯有贖罪的機會，並撫平死者家屬受創的心靈。

(中時電子報)