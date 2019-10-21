它來自於祕魯山區，有南美洲人蔘之稱，其豐富的營養讓它成為時下熱門保健品之一，網路和實體店面熱銷，也由於其特殊的成分而被歸類為男性保健、增進雄風的新一代聖品。它是瑪卡。

瑪卡有什麼神奇的地方呢？瑪卡的根中含有豐富的蛋白質和礦物質如鉀、鈣、鐵、鋅，可補充體力，根據聯合國農糧組織（FAO）的資料顯示，每100克瑪卡有15.4毫克的鐵、288毫克的鈣，當中有14％是蛋白質、78％是碳水化合物，是當地人的澱粉來源之一。

除了是糧食，其他可能功效包括減少焦慮、提升運動表現和肌肉能量，在2016年的一篇研究中也提到瑪卡可以改善學習力和記憶力，但實證研究數量不多。

而流傳瑪卡能壯陽，則是其中的成分瑪卡烯(manaenes)，具有提高男性性慾的效果。微笑藥局藥師廖偉呈指出，男性中年後可能因為工作忙碌或睪固酮下降而「性」趣缺缺，但瑪卡能在不影響血液賀爾蒙濃度狀況下，提升男性性慾，「如果改變賀爾蒙濃度，就有致癌的風險，」廖偉呈說。

雖然目前有研究證明瑪卡有提升精液濃度和精子活力的效果，但還不夠明確，也缺乏增加陰莖硬度的相關有力研究，因此廖偉呈認為，與其說瑪卡是壯陽保健品，不如把它視為補充體力的保健品，如同維他命B群，所以瑪卡不只男性，女性也可以吃。

但網路盛傳瑪卡能舒緩女性更年期症狀，廖偉呈說目前沒有足夠研究證實，大多是小型人體實驗或使用的是複方，因此如果單純只使用瑪卡效果可能相當有限。

每天三次，每次服用500至1000毫克會有功效。（圖片來源：pixabay）

瑪卡該怎麼吃？

在祕魯高緯度地區，馬鈴薯難以種植，瑪卡就是當地人的主食，也因為其豐富的營養，被聯合國農糧組織列為值得推廣種植的作物。

目前市售產品和服用方式和也相當多元，包括膠囊、濃縮液、乾燥切片、茶包、咖啡包等等，但功效上沒有太大差別。乾燥切片可以與湯燉煮、沖熱水成茶飲（類似人蔘茶）。如果是保健食品，廖偉呈指出沒有特別規定餐前或餐後吃，但瑪卡富含蛋白質，一般來說餐前空腹吃吸收率較佳，食用量依包裝上的建議即可；而祕魯卡耶塔諾·埃雷迪亞大學（Universidad Peruana Cayetano Heredia）的研究則指出，每天三次，每次服用500至1000毫克會有功效。

食用前，哪些人該注意？

廖偉呈指出，瑪卡是安全度高的食品，副作用不常見，有小型研究指出可能導致頭痛、睡眠障礙，雖然整體而言並不常見，但吃過量仍有風險，且瑪卡富含維生素K，服用抗凝血藥物的人食用前要諮詢醫師。

也有部分研究指出瑪卡富含硫代葡萄糖苷，如果有甲狀腺腫大的人食用前要詢問醫師，另外懷孕、哺乳的婦女是否適合，目前還沒相關研究，因此建議避免。

（圖片來源：李文譯）

雖然性功能會隨著年紀增長，逐步走下坡，但還是可以從飲食下手，功能醫學營養師呂美寶指出飲食對生育和性能力都相當重要：

1. 有助血管功能的食物：地中海飲食，不飽和脂肪酸含量高、抗氧化物食物，像是全穀類食物、蔬果、堅果。呂美寶指出，膳食纖維、葉酸、B6、B12、抗氧化物等等，都能增進精子品質、改善勃起功能。

2. 肉類建議選擇白肉，如魚、家禽等，紅肉則適量攝取即可。

3. 帶殼海鮮類中的蠔、蝦、蟹等，鋅含量都很豐富，有助製造精蟲，改善精蟲品質。

4. 避免吃高升糖指數的食物如飲料、零嘴等等、加工品及油炸物，這些食物會導致體內慢性發炎，影響性荷爾蒙的生產與代謝。

呂美寶也提醒，想重振雄風不是「辦事前再吃」就有用，平時養成良好飲食習慣，適度舒壓及規律運動，維持良好身體狀況，自然能享受美滿的床笫樂趣。

(中時電子報)