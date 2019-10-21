林純銘老師即便行動不便，仍開車南北奔波教導學生，是最佳客家薪傳人之一。（客家事務處提供／王昱凱花蓮傳真）

熱鬧打擂台！花蓮縣政府客家事務處2019客家年度盛事「客家之星」歌謠大賽於日前開唱，客家文化會館演藝廳內「客好客滿」，總獎金高達１４萬，吸引男女老少高歌飆獎金。10歲的少年組冠軍邱詒玲超齡演出，載歌載舞抱回千元獎金。客家事務處長彭偉竹表示，歌唱是最輕鬆的文化傳承，望大家每年都熱烈參與。

吉安客家文化會館20上午8點被擠得水泄不通，鄉親一早便擠進場內，搶下好位子準備聆聽對唱組、團體組、傳統歌謠組、流行歌組與少年組等賽事演唱。其中少年組冠軍邱詒玲表現搶眼，輕快的客家歌謠搭配舞蹈，讓在座的嘉賓不禁驚呼「這也太厲害」，直接抱回4千元獎金。

邱詒玲除了在少年組獨領風騷外，在對唱組與搭檔邱宇謙的絕妙搭配，再度奪下對唱組冠軍，讓評審老師也直呼「這孩子不簡單」。

會場裡還有位特殊嘉賓，那就是坐在輪椅上的林純銘老師，28歲那年栽入客家文化後就無法自拔，如今是客家薪傳教師，雖然行動不便，仍開著車南北奔波教導學生，流行組冠軍詹翔真就是他門下高徒。

彭偉族表示，歌唱是最簡單、輕鬆與活潑的一種客家文化傳播方式，除傳統歌謠外，進年客家流行歌曲蓬勃發展，不少人也表示，「原來客家歌可以那麼好聽」，成為文化傳承利器，客家之星是培育客家音樂種子的肥沃土壤，希望更多朋友踏入分享成果與交流。

(中時 )