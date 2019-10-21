台中市長盧秀燕21日出席南區建案申請危老重建獎勵開工典禮，希望打造市區活化新亮點，也鼓勵其他業者投入更新改建。（盧金足攝）

台中市雖然是年輕的城市，但屋齡30年以上建物近40萬戶！市長盧秀燕21日出席更新改建危險老舊建築開工時表示，預估台中再10年後，屋齡30年以上建物將增至75萬戶；見證這棟危老整建的建案，原是一處50年老舊閒置工廠，成功爭取最高40％容積獎勵，拆除新建20層樓高的集合式大樓，鼓勵業者積極投入更新改建，提升住宅安全與環境品質。

為加速都市更新，市府導入民間力量，藉由《都市危險及老舊建築物加速重建條例》釋出容積獎勵、稅捐減免、簡化程序等措施，位於南區忠明南路上的「嘉磐樸樹」響應重建計畫案，市府盼市民重新審視自身居住環境，自主申辦都市老屋重建，改善居住安全，提升居住品質。

盧秀燕說，透過危老案例獎勵重整市容，投入重大建設與活化地景，台中屋齡30年以上建物10年後增至75萬戶，老舊建物常有巷弄狹窄、消防設施不足、公共設施與管線老舊、耐震度不足等問題，號召業者積極投入更新改建。

「鼓勵30年以上的危老建築更新改建」，都發局長黃文彬強調，台中至今年10月中旬，有93件危老重建計畫案申請報核，已核准57件，並審竣20件，申請單位完成修正後即可核准，今年度申請報核53件，提前達標中央每年度為地方設立的50件目標。

嘉磐建設董事長魏嘉銘表示，取得土地過程與80多歲原地主洽談多次，感受到他對這塊地的留戀與不捨，特別延後一年開發，並開創文創市集「CP-皇后鎮」，成為網紅打卡熱點，提供當地居民交流互動的休憩場地。

(中時 )