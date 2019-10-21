周二（22日）各地大多為多雲時晴的天氣，僅大臺北及東半部地區偶有零星短暫雨，南部山區午後亦有零星陣雨。臉書粉專「台灣颱風論壇」揭海上兩個颱風「浣熊」、「博羅依」的路徑，以及未來的發展趨勢。

氣溫方面，各地低溫約20至22度，清晨輻射冷卻效應影響，臺南以北空曠地區預估低溫約19度左右，白天高溫北臺灣及宜花約26至28度，整天舒適到稍有涼意，中南部及臺東約29至31度，請留意氣溫變化適時調整衣物。

輕颱「浣熊」21日下午2時的中心位置位於臺北東北東方1400公里的海面上，持續往東北方向朝日本南方海面前進，預計未來24小時將變性為溫帶氣旋。中颱「博羅依」的中心位置位於鵝鑾鼻東南東方約2960公里的海面上，預計仍以西北轉北的方向前進，對臺灣沒有影響。

臉書粉專「台灣颱風論壇」表示，海上兩個颱風都將跟台灣沒關係了，「浣熊颱風已經開始減弱，但因為帶上暖濕水氣接觸北方冷空氣，本估計會被影響，仍有雨勢。」另一個颱風，「博羅依颱風則靠細小環流優勢，加上周遭環境優良，現正迅速增強，這兩天可以觀察會否衝到超颱等級，甚至超越哈吉貝」。但沒意外的話，「博羅依估計會在海上自生自滅，不會侵襲到東亞陸地」。

(中時電子報)