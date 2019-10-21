由影后楊貴媚擔任執行長的桂田文化藝術基金會，日前舉辦喬遷茶會，當天她的演藝圈好友梅芳阿姨、李靜美、巴戈、紀寶如、向娃、張瓊姿、喜翔、胡宇威、王建復、陳凱倫、李易、丁寧、范少勳、索艾克等人都到場，因工作無法到現場的新科金鐘視后鍾欣凌、王彩樺、坤達則送花祝賀，楊貴媚的好人緣可見一斑！聽到到場星友們都說「基金會有需要我的地方請告訴我喔！我們要來基金會當志工」，讓楊貴媚非常感動。

許多藝人力挺楊貴媚，出席桂田基金會喬遷茶會。（桂田文化藝術基金會提供）

桂田文化藝術基金會由匿名企業家所獨立捐款贊助，成立至今將屆滿一週年，擔任執行長的楊貴媚對自己有著滿滿的期許，平時除了電話關切資深藝人，更常利用拍戲空檔親自開車前往探訪，關心藝人朋友的需求。由於楊貴媚計畫之後要邀請演藝圈專業人士如導演、編劇、攝影、剪輯，為新進演藝圈的新人免費開班授課，因為有此需求所以才尋覓新辦公室，楊貴媚很感謝房東願意支持善款善用的原則，提供他們舒適的環境及大大的空間。

藝人好友力挺楊貴媚，出席桂田基金會喬遷茶會。（桂田文化藝術基金會提供）

楊貴媚透露，她從基金會成立之初，就一直想要尋找一位失聯已久的老朋友，連續打了幾個月電話都聯絡不上，後來在一個聚會中透過共同合作過的導演才聯絡到他。她說，老友在正值壯年演藝生涯如日中天時，因為ㄧ場意外改變了他的人生，行動不便只能依靠太太的照顧，之前還因發燒引發衰竭問題，住進加護病房半個月，在家人的細心照顧下總算平安回家休養，楊貴媚說，看到他們夫妻、女兒感情很好，太太不離不棄辛苦相伴20年，還眼淚掉不停直說「我們很惜福了」，令同是女人也是照顧者的她很感動也好捨不得。

桂田文化藝術基金會除了關懷資深藝人之外，也重視文化藝術的傳承，希望能提供給對文化藝術有興趣的學子們，在學校課程外還有個可以學習的地方。

(中時 )