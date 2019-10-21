連江縣立委選區包含4鄉5島，選舉人數約10000人，前民進黨發言人李問自動請纓前往挑戰。（李問服務處提供／葉書宏連江傳真）

連江縣立委選區包含連江縣4鄉5島，選舉人數約10000人，國民黨現任立委陳雪生力拚連任，馬馬祖歷經近40年戰地政務，長期屬藍營執政縣市，為「泛藍鐵票區」，前民進黨發言人李問自動請纓前往挑戰，能否撼動選情待進一步觀察。

陳雪生積極經營地方20多年，基層實力雄厚，曾任台北市中山警分局會計主任，投身政治後，擔任過國大代表、第3屆、4屆連江縣長、馬祖馬尾經貿交流協會理事長、連江縣體育會理事長等職，連任2屆立委，2020年要力拼3連霸。

據悉，陳雪生2012年以無黨籍身分參選立委，拿下2528票、得票率49.99％，以168票些微差距擊敗時任國民黨立委曹爾忠。

2016年立委選舉時，陳雪生獲得國民黨提名，面臨無黨籍林金官、樹黨蘇柏豪、中華統一促進黨張春寶等挑戰，陳還是拿下2927票、得票率68.07％，得票數比2014年還要多，遙遙領先其他對手。

另外，李問自動請纓前往泛藍鐵票區的馬祖參選，年僅30歲的他擔任過英文媒體記者、民進黨發言人、民進黨外交事務幕僚、總統府國安會國防幕僚等職，特別訂製2個「拜票氣球」徒步環島，「氣球哥哥」形象令人印象深刻，連民進黨立委呂孫綾也模仿他，背著氣球拜票。

地方人士透露，馬祖人屬地情感深，每次選舉家族勢力都扮演相當關鍵角色，陳雪生在連江縣莒光鄉出生，是道道地地馬祖人，李問在新竹市出生，陳已掌握先天優勢，李問想要撼動選情須加倍努力。

＃2020大選、＃立委、＃連江縣、＃馬祖、＃陳雪生、＃李問

(中時 )