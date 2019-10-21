國片《聖人大盜》上週五上映，演員賴雅妍、曹晏豪與導演徐嘉凱一起到戲院會粉絲，20日監製兼主演的曾志偉臨時改行程，決定自費快閃台灣，一下機不到20分鐘就奔到戲院，趕在放映結束前2分鐘與導演合體突擊影廳，讓影迷驚呼連連。他一到現場氣喘吁吁地說：「謝謝大家今天來支持電影」，由於驚喜現身來得突然，讓許多民眾捕捉到野生曾志偉而興奮不已。

賴雅妍在映後時爆料，片中有一場她唯一的哭戲，導演一鏡到底將近8分鐘不喊卡，演到最後她配合角色心境笑了出來，結果導演直說讚，但只用她哭完後最後一抹笑容，讓她大喊：「如果只要我的笑，怎麼不早點説啦」，但隨後表示真的演的很過癮。

賴雅妍在《聖人大盜》白哭一場。（双喜電影）

導演徐嘉凱對曾志偉身體力行、挺到底感到非常感動，該場放映他的父母親也在現場，對於兒子交出好成績、還有貴人大力相助感到非常欣慰，席間曾志偉也以一種看待孩子的角度與導演爸媽大力稱讚導演。人緣極佳的徐嘉凱，包含母校台藝大校長陳志誠以及政商界大老如前政務委員楊世緘、工研院及資策會董事長李世光、工研院院長劉文雄等人到場支持。

徐嘉凱不忘在臉書上大力催票，認為其實整部電影並不複雜，也不分世代，「這是一部關於成長的電影，若曾在成長的過程中受過傷或是犧牲，那一定可以在這部電影中找到共鳴」。

(中時 )