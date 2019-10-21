國片《傻傻愛你，傻傻愛我》日前在高雄電影節進行特別放映，導演藍正龍出席映後座談，展現超人氣，放映現場近300人的位子坐得滿滿，許多觀眾好奇藍正龍為什麼會大膽用喜憨兒少年擔任男主角，藍正龍表示蔡佳宏（Leo）一直是他心中屬意的人選，「演出之前，內心也曾出現很大的掙扎，但他從訓練到拍攝，蔡佳宏都非常認真投入，表現也很出色，讓我放下心中壓力」。

該片因有可愛的喜憨兒加入，讓全劇組都充滿了耐心與關愛，只有一次藍正龍被現場狀況逼出了火氣。當天拍攝時間較趕，喜憨兒的體力不比一般人充足，蔡佳宏連續拍攝已經疲憊，一場吃麵的戲一直不進入狀況，而在一旁臨演竟然凸槌，使得好不容易OK的鏡頭，檢查過後還是要重拍，讓他首次在片場發脾氣，他回憶起來也苦笑說：「拍這部電影我真的很常向老天祈禱啊！」

《傻傻愛你，傻傻愛我》藍正龍。（華映娛樂提供）

看到在電影節都獲得觀眾肯定，讓藍正龍也放下不少壓力，這回特別南下高雄，除了參加電影節，也特別抽空前進校園，到高雄的大學進行校園巡回宣傳。他這回南下高雄，心情很輕鬆愉快，在戲院時，突然看到電影中郭書瑤的宣傳物，難得放下平常酷哥模樣，開心停留拍照，逗得工作人員笑哈哈。該片下月1日上映。

(中時 )