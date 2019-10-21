近來流行的「斜槓青年」名詞，從何而來？台中市長盧秀燕21日指出，「斜槓」的概念出自《紐約時報》專欄作家瑪希．艾波赫的著作，她在書中提到，過去追求專一的生活與職業，但人生其實有不同選擇與可能性，所以有些人可能適合或是正擁有多重職業，體驗更豐富的生活。

台中市長盧秀燕21日與《藺子工作室》共同創辦人廖怡雅等6名投入社會創新的斜槓青年代表進行精彩對話，分享不同領域的創新解決方案。盧秀燕說，市府將持續舉行類似的對談平台，以「滴水穿石」方式長期累積與影響，讓青年人對未來更有想法，也為在地社會創新團隊與青年，打造更優質的發展環境。

盧秀燕指出，對談的青年代表都是不同領域的領航者，雖然過程中曾遇挫折，但都能克服困難以創新方式解決問題，希望今天此種形式的社會對話與集思廣義，能讓許多還在自我探尋的年輕人，得到一些啟發。

將苗栗藺草編織傳統工藝推入誠品、薰衣草森林等通路的《藺子工作室》共同創辦人廖怡雅表示，她之前就讀工業設計系，在老師的引領下認識了藺草，改變她的一生，不僅成為苑裡媳婦，更與丈夫李易紳創立品牌《藺子》，發起藺編工藝復興計畫，盼讓這項美好技藝傳承下去。

「梨理人農村有限公司」共同創辦人林羿維，因參加農委會水土保持局洄游計畫到后里農村駐村，號召志工及農友將梨梗做成獨具特色的梨煙筆，幾年下來解決社區中8成的農棄物燃燒問題，更一舉獲得台中十大伴手禮首獎，打造農創新品牌；至於「123機器人」創辦人許景淼，則從竹科返鄉台中推動機器人程式教育，期讓孩子學習邏輯，具有找出及解決問題的能力。

社會局長彭懷真表示，台中社會創新實驗基地是台中市政府，也是國內第一個地方政府投入社會、經發、勞工及文化等四局處資源，跨域成立的一站式社會創新平台，以「非營利組織、志工、社會企業、青創」為培力主體，藉由系統化的課程規劃，公私協力發展社會創新與解決問題能力。

該場活動在台中社會創新實驗基地登場，包括盧秀燕、市府副祕書長朱康震、社會局長彭懷真、新聞局長黃國瑋、靜宜大學會計學系教授兼推廣教育處主任劉沂佩、第1屆市府青年事務諮詢委員會青年委員郭培聖、蔡宗佃等人都到場，並為今年首度推出的「2019台中社會創新嘉年華」揭開序幕，希望透過品牌效應，培育台中社會創新能量。

(中時 )