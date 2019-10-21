元朗站暴力襲擊事件3個月，防暴警察驅散過後，元朗多處晚上近9時再有人聚集，有持不同意見人士，在馬路上互相指罵。雙方投擲雜物和潑水，有一批人向黑衣示威者掟水樽、垃圾袋等雜物，亦有戴口罩、黑衣示威者掟單車，有黑衣示威者被硬物掟中倒地，衝突持續約十分鐘後，再有十多個防暴警員到場，隔開衝突雙方。

晚上8時，防暴警察出動在大馬路和大棠路築成防線推進，舉黑旗及橙旗警告發射催淚煙及開槍，驅散堵路人士散去。防暴警察又截查聚集人士，制服最少1名男子。一批手持鐵通的黑衣蒙面示威者，走到鳳翔路近合益路聚集，在馬路中央打翻垃圾桶堵路。

警方晚上表示，晚上7時30分左右，有激進示威者以雜物堵塞元朗大馬路及大棠路，並走出馬路，附近交通受阻。警方正進行驅散行動。警方警告示威者立刻停止違法行為及離開，並呼籲駕駛人士留意最新交通狀況。

衞生署宣布，鑑於元朗區的情況，元朗美沙酮診所晚上9時提早關閉。於該診所接受美沙酮治療的人士可前往其他美沙酮診所服用美沙酮。

(中時 )