義大利歷史名城都靈(Turin)的皇家騎士馬場(Cavallerizza Reale)發生火災，燒毀了大部分的屋頂結構，很難再修復。該建築被聯合國教科文組織列為世界遺產。

美聯社報導，這場大火在週一早上8點左右，據消防隊現場發言人阿德里安娜‧里納爾迪（Adriana Rinaldi）稱，消防員在得到通報後立即趕到現場，但是屋頂已經燃起大火，在以強力水柱澆滅後，屋頂已經完全毀壞了。

完整的皇家馬場外觀。(圖/shutterstock)

皇家馬場是1740年，由義大利建築師本尼迪塔·阿爾菲里（Benedetto Alfieri)所設計與監造，阿爾菲里的建築有強烈的巴洛克風格，造形優雅，而他本人極富工作熱情，他經手的建築達到100多座。

#Torino 9:30 #21ottobre, #incendio locali della Cavallerizza Reale: crollo parziale di una porzione del tetto andato in fiamme. Incendio spento dai #vigilidelfuoco, in corso ultime operazioni di bonifica pic.twitter.com/jWEkSwDIr9 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 2019年10月21日

1840年，皇家馬場進行百年整修，由19世紀的建築師梅拉諾（Ernesto Melano)改建，然而到了20世紀，它就遭到戰火與火災的破壞了，1943年，該建築被空襲，2014年，又有一場人為緃火，今天又遇到火災。

火災原因還要調查。

(中時電子報)