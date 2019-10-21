直播主是近來的新興行業，不少人靠著這個月入豐厚。但有一名網友分享血淋淋的例子，自己的女友轉行做直播後，讓他下場「慘綠」，他更嘆，「我寧願女朋友是酒店小姐不是直播主」。

這名網友在PTT男女版指出，女友從服務業轉行做直播後，開始有了私人乾爹LINE群組，常常要辦粉絲見面會，誇張一點就是陪看電影、吃下午茶，而女友知名度提升後，約會多半也變成在家裡，因為會有狂粉，他更感嘆，「待在家裡時，她花大部分的時間維護乾爹群，陪他們聊天、曬照片」。

後來這名原PO的女友和其中一位香港乾爹玩到晚上11點才回家，原PO和女友為此大吵一架，女方更嗆他，「你不知道我是誰嗎？你怎麼用這種口氣跟我說話？你現在做的工作還要熬多久才能出頭？我都賺多少了？」，最終2人果然還是分手，原PO也說，「不意外，在一起5、6年，最後也跟乾爹跑了」。

最後原PO感嘆，自己的年輕女生朋友也有做過酒店，但真的都沒有大頭症，「寧願女朋友是酒店小姐，也不要是直播主」，底下網友也踴躍回應，「這篇我認同」、「直播那種女生很容易大頭症」、「真心不懂donate給直播主的人...」。

(中時電子報)