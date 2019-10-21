加拿大國會大選開始投票 21:562019/10/21 中時 楊明暐 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 加拿大國會選舉21日開始投票，由東部省份開始。圖為新斯科細亞省達特茅斯一處投票站，民眾排隊進入投票。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 加拿大國會選舉21日開始進行投票。選前民調預測，總理杜魯道領導的自由黨可能喪失國會多數，組成多黨執政的少數政府，杜魯道恐保不住總理職位。 加拿大東部選於當地時間上午11點（台灣時間晚間7點）開始投票，投票初步結果料將在晚間11點（台灣時間22日早晨7點）揭曉。 希爾（Andrew Scheer）領導的保守黨本次選舉與自由黨勢均力敵，專家稱這是加拿大歷來選情最緊繃的選舉之一。 唯資料顯示，1867年加拿大建國以來，加國兩大政黨在歷次選舉中都無法贏得國會絕對多數席位。 (中時 ) #選舉 #加拿大 也許您會感興趣 推薦閱讀 穆迪預測 川普輕鬆連任 04:092019/10/17 全球財經 2020美中台大兵棋台 04:102019/10/17 時論廣場 Facebook「Election Day 公正選舉行動日」 09:592019/10/17 財經 剛中6千萬 兄弟分兩地又中同號碼 16:392019/10/17 搜奇 王浩宇轉性挺韓？美女議員讚：說實話了！ 09:572019/10/18 政治 市長選舉爭議 丁守中批選委會無法無憲 17:512019/10/18 政治 加拿大選戰倒數 杜魯道選情告急火力全開轟對手 13:122019/10/20 國際 帥氣總理魅力不再 杜魯道拚連任陷苦戰 22:112019/10/20 國際 杜魯道醜聞纏身 拚連任陷苦戰 04:102019/10/21 國際大事 南韓總理李洛淵背負與日修好使命恐難達成 20:322019/10/21 國際 國際熱門新聞 日韓交惡 大阪赴首爾來回機票跌至約285元 - 國際 Google又曝光軍事基地！這國慘淪苦主逾10年 - 國際 影》小強死纏它 9萬人看完驚呆了 - 國際 首度坦承兄弟失和 哈利王子老實說 - 國際 川普死期到了？前策士曝6周內被彈劾 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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