加拿大國會選舉21日開始進行投票。選前民調預測，總理杜魯道領導的自由黨可能喪失國會多數，組成多黨執政的少數政府，杜魯道恐保不住總理職位。

加拿大東部選於當地時間上午11點（台灣時間晚間7點）開始投票，投票初步結果料將在晚間11點（台灣時間22日早晨7點）揭曉。

希爾（Andrew Scheer）領導的保守黨本次選舉與自由黨勢均力敵，專家稱這是加拿大歷來選情最緊繃的選舉之一。

唯資料顯示，1867年加拿大建國以來，加國兩大政黨在歷次選舉中都無法贏得國會絕對多數席位。

(中時 )