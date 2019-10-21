亞運「六朝元老」、資深射擊好手林怡君108年全國運動會代表桃園市再度挑戰，但在不定向飛靶個人賽決賽，最終飲恨台北市黃彥樺、嘉義市劉宛渝，只能獲得銅牌，也未能延續個人在這個項目的連霸霸業。

38歲的林怡君，在90年首屆全運會就在雙不定向飛靶摘金，94年全運會大會增設不定向飛靶，從該屆開始，除了104年全運會沒有舉辦女子不定向飛靶，林怡君累積了6連霸霸業，本屆挑戰7連霸，卻敗在黃彥樺、劉宛渝兩位後進手上。

林怡君預計29日出發前往卡達多哈射擊亞錦賽，希望可以一舉搶下東京奧運參賽資格，一圓她的夢想，今天賽後她表示，世界盃、亞運都參加過，獨缺奧運舞台，且老是和奧運擦身而過，讓她相當遺憾，她認為技術上不是大問題，主要是心態，但她仍鼓起勇氣力求突破，希望這一次幸運之神站在她這邊，助她完成未竟的夢想。

去年亞運和林怡君攜手摘下不定向飛靶混雙銀牌的男子選手楊昆弼，代表彰化縣出賽，在男子個人不定向飛靶決賽不敵高雄市施榮宏，獲得銀牌，男子組射擊不定向飛靶團體賽則由黃亞晨領軍的台北市，以總成績321分獲得金牌、銀牌高雄市319分、銅牌嘉義市312分。

另外，混合組射擊10公尺空氣手槍混合賽決賽新北市杜禕依姿、郭冠廷以475.9分獲得金牌，高雄市吳佳穎、陳宣佑則以0.1分的差距，總計475.8分獲得銀牌，銅牌為台北市范曉羽、吳國揚408.5分；混合組射擊10公尺空氣步槍混合賽決賽，桃園市蔡儀婷、陳俊安以491.8分攜手摘金，力抗銀牌新北市周亞瑄、陳秋燕487.9分、銅牌則為新北市林穎欣、林宇恒427.3分。

(中時電子報)