堪稱「高級訂製殿堂」的「外灘二十二號時尚峰薈」是上海主流設計師展示高訂品牌的行銷平台，今年首度舉辦台北時裝日。

「外灘22號時尚峰薈 - 台北Fashion Top」時尚大秀，以及為期10天靜態Showroom快閃，將邀請五位台灣設計師，包括以最具市場潛力的新銳設計師林廷菡驚艷開場、多年國際大型專案且擅長手繪設計與版型結構的設計師黃秀瑾，資深設計師許秋宜，以及台灣異材質翻玩女王汪俐伶，亞洲「針織女王」潘怡良設計師作為壓軸。

JIN HUANG 作品以黑白為主題。(主辦單位提供)

時尚大秀於18日傍晚舉行，台灣設計師代表聯合演繹高級訂製的設計工藝，展示以台灣在地文化、手繡工藝等結合創新與傳統的新銳設計作品, 此次五位設計師作品一同前進上海外灘22號高訂中心，對服裝設計領域來說，極具象徵意義。

黃秀瑾新作 Jin Garden台灣原生花卉系列。(主辦單位提供)

五位設計師之中，以台灣元素作為創作靈感的設計師黃秀瑾，為第一屆台北時裝周主題秀設計師，也是客家服飾設計兩屆冠軍；擅長花卉圖騰設計機能素材運用，繪畫功力扎實。黃秀瑾這次選擇以「BUND 22 上海外灘22號時尚峰薈」2020春夏發佈作為品牌接軌海外市場的起步。

設計師林廷菡。(主辦單位提供)

「JIN HUANG」全新一季黑白創作，以“ 聽見花開的聲音”为主題，結合東西方文化的相異衝突卻又將經典要素完美融合在設計概念之中，冷冽的色調搭配東方花卉的柔美，詮釋都會女性在工作中自主幹練、仍保持著內在探索的浪漫情懷，內斂褲裝與柔美紗質衝擊出全新風尚，運用品牌擅長的異材質拼接設計、手綉工藝，作品強調與生活融合，講究實穿性與舒適感。

.ADAM LIN作品以千言萬語為主題。(主辦單位提供)

「Jin Garden」系列中，以環保永續為概念，這次特別使用台灣興采公司環保功能咖啡紗，其高彈的延展性機能面料在訂製系列之中，完成讓人驚豔的視覺效果，也突破了高級時裝的既有思維，部分搭配鞋款選擇台灣品牌阿瘦皮鞋，展現舒適感十足的時尚風格。

林廷菡擅長法式刺繡與縫珠工藝。(主辦單位提供)

另一位新銳設計師林廷菡，初出茅廬便在台灣最具規模的服裝設競賽『台北好時尚』獲獎並受邀參加第一屆台北時裝周，2019年熱度持續延燒著時尚圈，受到各國官方時裝周邀約，林廷菡選擇了BUND 22上海外灘二十二號，時尚峰薈發表2020年春夏高級訂製服新品發佈會，作為邁向國際視野的起點。

林廷菡品牌「ADAM LIN」以經典名曲「千言萬語」作為新品主題，取其浪漫的愛與愁離之意境，在2020春夏留下記憶中陽光、花香、東方女性優雅韻味的美好，並運用擅長的法式刺繡與縫珠工藝來表現優雅的層次藝術。

他認為將台灣傳統文化元素、歐洲與中國傳統織品工藝，以及現代時尚設計思潮結合，讓世界看見另一種全新的台灣文化，是他最重要的責任。因此，他積極走進校園教學、創立品牌、運用廢棄布料進行設計、與當代舞團合作，這一切實際的行動，都是為了試圖產生一種全新的文化融合。

這次時尚大秀，除了台灣設計師，也包含日本韓國及大陸設計師作品，像是日本設計師桂由美，中國設計師熊瑛，也讓上海外灘二十二號時尚峰薈，成為亞洲設計師交流平台。

(中時電子報)