過去常有半夜計程車司機載到女乘客到偏僻山區，下車後發現給的車資鈔票竟變成「金紙」的流傳，被說的活靈活現。現實生活中，竟然真有超商大夜班店員，遇到有人買飲料結帳，竟然從口袋掏出一張金紙，而且非常鎮靜一點沒有覺得異常，反倒是店員手中拿著這張金紙收也不是，退還又怕遇到是阿飄，就這樣楞了好幾秒。
有名網友在臉書《爆廢公社》公開版PO文說，昨晚深夜口渴 去 超商買一罐水, 忘了帶皮包出門 ，原本想說不要買了要把水放回去， 後來想到平常口袋都會有紙鈔零錢，就隨便摸一摸口袋，剛好摸到一張，就很順手的拿給超商店員要結帳，
可是店員一直沒收錢看著我...。
他倒底拿了什麼要付帳？原PO說，「當我 一回神過來的時候 我發現 我給他的是這個....。（金紙）」
原PO在文末很誠懇說「大夜對不起嚇到你了…」，他說，其實剛看到的時候自己也嚇一跳為什麼身上會有這個後來才想起來.，上禮拜日回台南老家大廟過七星平安橋王爺給的平安符。
網友看了這樣的PO文無不笑翻，紛紛搞笑回覆：
『還好是壽金...不是九金銀紙 』，
『店員心裡陰影面積為何』，
『真的會嚇死人 誰沒事會帶這個在身上。』，
『我想知道店員有沒有去01公社發文』，
『店員立馬離職⋯⋯ 』，
『要跟店員說要找錢哦！』，
『 如果我是店員會過一下驗鈔機跟你說假的，請換別張』，
『 喂~記得給店員收驚的錢啊！』，
『我笑到酒醒了』，
『大夜有沒有拿出七星劍 』。
(中時電子報)
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