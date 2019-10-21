金馬學院、公視與國影中心合作推出《4X相識》系列劇情短片，邀請4位新銳導演利用60年代經典台語片延伸創作，創作4支全新短片。與金鐘獎擦身而過的蔡淑臻，這次在短片《燒肉粽2019》飾演渴望到大城市發展的平凡女人，並透露這是她的第一部台語作品，由於台語程度並非完美，所以事前做了很多功課，希望展現最自然真實的一面。

蔡淑臻雖然從小與媽媽用台語溝通，但生活及工作最常用到的語言還是國語，為了呈現出最道地的樣貌，她剛拿到劇本時，就先花了不少時間研究台詞，將文字轉換成自己熟悉的台語唸法，請台語老師在一旁監督，若有不懂的地方再一一調整，相當費心，「國語劇本轉成台語，文字上並不相通，很容易就是卡在這個翻譯的過程，但後來發現其實換一個說法就成了」，她還補充老師一聽到她的口音，立刻一語道破是來自台中梧棲，也就是她母親的故鄉，不過更唸多一些，不輪轉的發音就被調侃「不知道是混到哪裡」。

蔡淑臻主演短片《燒肉粽2019》。（金馬執委會提供）

蔡淑臻與資深歌仔戲明星許仙姬、演員前輩陳武雄合作，她說：「2位都是台語底子深厚的演員，會在台語的語法上提供建議，有些俚語我還真的沒聽過，第一次聽到覺得很新鮮、有趣」。新銳導演陳定寧改編而成的《燒肉粽2019》，以「前世今生」來串連兩世代的《燒肉粽》故事。蔡淑臻演出從小為了幫父親還債而賣燒肉粽的女孩，長大後決定離家，走到算命攤竟經歷了《燒》故事重演，面臨去與留的抉擇，十分賺人熱淚。

蔡淑臻（右）、許仙姬演出短片《燒肉粽2019》。（金馬執委會提供）

蔡淑臻（右）、陳武雄短片《燒肉粽2019》。（金馬執委會提供）

邁入第11屆的金馬電影學院，繼去年VR電影《5X1》獲得好評迴響，今年更與國家電影中心、公共電視攜手合作向台語片致敬的《4X相識》，從上屆學員當中遴選出導演梁秀紅、林世菁、林亞佑、陳定寧，以他們獨特的創意，延續或翻轉經典內容，無論是多元成家還是前世今生、戲中戲或偽紀錄片，賦予了全新的生命。影片不僅有廖慶松擔綱監製，金獎演員陣容包括吳朋奉、黃鐙輝、蔡淑臻、江沂宸、林映唯、張景嵐、管罄、許仙姬、慕容華等，去年擔任金馬電影學院導師的黃信堯也在今天曝光的前導預告現身，飾演一名求姻緣的男子，以獨特的喜感揭開《4X相識》致敬的4部台語片。該短片集於11月8日在金馬影展舉行世界首映，屆時將與另外3部短片《前世情人的情人》、《隨片登台》、《阿嬤的秘密》的主創演員一同出席映後座談。

(中時 )