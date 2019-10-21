在面對纏鬥不休的美中貿易戰混沌情勢下，包括蘋果、三星等許多知名跨國企業，正在陸續把生產事業遷出中國大陸。而近年來經濟發展放緩的印度則努力變更稅法與外商政策，藉此吸引這些原在大陸的外商企業能轉移到印度生產。

據《華爾街日報》報導，美中貿易關係變得緊張之後，跨國企業在中大陸生產的風險也隨之上升，蘋果和其他大品牌開始將生產工廠轉移到印度。由印度總理莫迪(Narendra Modi)正針對這些從大陸遷出的跨國企業訂定整合性的配套措施，在稅務結構、監管機制、行業激勵措施進行大規模整頓，以吸引這些移出大陸的跨國企業。對已然出現放緩跡象的印度經濟，吸引外商的工作顯得更加緊迫。

印度財政部長希塔拉曼(Nirmala Sitharaman)在接受《華爾街日報》(The Wall Street Journal)採訪時稱，「印度將更具吸引力，特別是考慮到美中事態的發展。」未來幾年到印度投資的外商稅率可以下調至最低的15%。

報導說，印度首先瞄準的是手機製造業。知情人士透露，政府正在制定新規則以鼓勵創建國際手機品牌和零部件生產商集群，集群中的公司將享受關稅、租金和電費的優惠。印度電子和資訊技術部長普拉薩德(Ravi Shankar Prasad)上個月會見了50多家手機和電子公司的領導人，其中蘋果公司就表示他們正在尋找替代國家，將部分製造業務移出中國，而印度未來可以成為蘋果產品主要生產基地。

另一家手機大廠三星電子已經在首都新德里附近建造了其全球最大工廠之一，而為蘋果公司代工的工廠也在重組業務。他們都要求印度提供更多優惠政策，以使該國成為一個更具競爭力的投資目的地。報導認為，印度能否成功從美中貿易爭端中獲益，取決於世界能否擺脫對大陸強大製造能力的依賴。

根據諮詢機構科爾尼公司(A.T. Kearney)的一份報告指出，近幾年從亞洲低成本國家進口到美國的商品中，有近720億美元已從大陸轉移到其他國家。其中，越南佔據了最大份額，而印度是緊隨其後的第二大國家。

報導指出，印度的動作通常過於緩慢，難以與靈活的亞洲國家競爭，如果印度政府想成為下一個中國大陸，就需要採取更多舉措來吸引投資，促進出口行業增長。經濟學家及企業高管稱，許多外國製造商已將生產從中國轉移到越南等地，這些地區被證明更可預測，並擁有更加接近中國供應商和美國消費者的優勢。

來自台灣的富士康的製造業務在印度也快速擴張，印度政府官員稱，過去3年該公司在印度南部的員工人數已從幾百人增加到逾3萬人，未來幾年人數還可能增加一倍。此外，其周邊還有300家零部件供應商在印度設立工廠，為富士康一年逾5000萬部的手機產能供應零件。

新德里已經設立了一個委員會，以提出能吸引更多投資的新政策，今年預計將推出一些新措施。印度財政部長說，他們正努力在多個不同領域取消對於外國投資的全部限制，讓投資變得簡單。

(中時電子報)