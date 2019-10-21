繼巴黎、香港、瑞士、維也納陸續舉辦之後，讓觀眾期待已久的「穿過黑暗光影－張作驥電影回顧展」，即將於下月8至14日在光點華山電影館登場，為即將上映的新作《那個我最親愛的陌生人》宣傳暖身。影展一口氣搜羅7部蔚為經典之作，包括《忠仔》、《黑暗之光》、《美麗時光》、《蝴蝶》、《當愛來的時候》、《暑假作業》，以及4年前橫掃台北電影獎六項大獎的《醉．生夢死》，難能可貴的是，其中5部是以35MM膠卷放映，在數位橫行的時代中幾成絕響。

《當愛來的時候》劇照。（海鵬影業提供）

鄭人碩將現身「張作驥電影回顧展」映後座談。（海鵬影業提供）

導演張作驥（左）與老搭檔演員呂雪鳳。（海鵬影業提供）

當初電影公司安排回顧展規劃時，張作驥表示周遭友人強烈關住，等不及在大銀幕重溫經典，也讓他意外過了20年歲月仍有許多朋友喜愛這些作品。為期一周的電影回顧展，包括張作驥首部電影、勇奪釜山及亞太影展雙料評審團大獎的《忠仔》（1996）、東京影展最佳影片雙料櫻花大獎的《黑暗之光》（1999）、入選威尼斯影展競賽片、勇奪金馬獎最佳劇情片的《美麗時光》（2002）、入選柏林影展的《蝴蝶》（2007）、創金馬獎14項提名最高紀錄、勇奪最佳劇情片的《當愛來的時候》（2010）、入選瑞士盧卡諾影展的《暑假作業》（2013），以及勇奪柏林影展勝利柱大獎、橫掃台北電影獎六項大獎的《醉．生夢死》（2015）。觀眾不僅可從片中回味這些大明星、初登銀幕的青澀模樣，而包括導演張作驥及片中演員呂雪鳳、楊亮俞、管管、今子嫣、鄭人碩等人，也都將分別出席各場電影映後的Q&A。

張作驥電影回顧展海報。（海鵬影業提供）

張作驥曾於2011年榮獲「國家文藝獎」，也是繼侯孝賢、王童後，第3位獲此殊榮的電影導演，並於金馬獎主辦「影史50大華語導演」排名第25。入行超過32年的他，一共執導過9部電影，其中2部榮膺金馬獎最佳劇情片，他本月初則剛以最新作品《那個我最親愛的陌生人》第5度提名金馬獎最佳導演，該片將於下月15日全台上映，電影回顧展限量預售套票則於光點華山電影館獨家販售。

(中時 )