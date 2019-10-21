李佳穎擔任日系品牌乳霜代言人，品牌特別邀請盧彥澤、吳念軒、邱昊奇、徐鈞浩、楊孟霖、林思宇（宇宙）、程予希、詹子晴（ㄚ頭）和夏宇童以走秀方式，輪番展演全新上市產品，最後由首波形象廣告男友身份的盧彥澤壓軸登場，並親自為廣告女主角李佳穎獻上祝福，令她驚喜不已。

李佳穎出席代言活動，9位藝人共襄盛舉。（SAHNE紗奈提供）

李佳穎分享自己試用長達半年的經驗，一向被說凍齡的她笑說，這半年來她連素顏都有光澤，拍照時美肌不用開那麼強，鼻頭、下巴、額頭的亮度非常立體。她說自己雖然原本就有點凍齡，但足跟、手肘處皮膚容易乾燥，以前不太常用護手霜，這次拿代言乳霜來當護手霜用，睡前加強足跟保養讓她非常有感，「每個女孩的苦悶秘密應該就是足跟很乾，所以我很努力地用！」

李佳穎出席代言活動。（SAHNE紗奈提供）

除了簡化保養步驟，在飲食習慣上，她上過營養師的課後也開始調整，她說，以前都覺得不要吃太油膩怕影響健康和身材，加上曾經長達1年半密集健身，期待拍出性感成熟照片，所以油脂攝取偏低，後來健檢發現，自己維生素D不足，會影響老了之後容易骨質疏鬆，後來上營養師的課後才發現，要多攝取天然油脂，正常吸收好的動物性油脂，就是天然的保養。此外，她上課後也發現，其實動物內臟可以多吃，用大骨熬湯對身體也很好。

(中時 )