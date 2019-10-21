立委林麗蟬召開記者會痛批外交部罔顧人權，並質疑對外籍配偶親屬來台探親相關規定前後不一，外交部發言人歐江安今天表示，針對此一個案，如果確屬臨時、突發性的重大事故，外交部領事事務局將請陳情人檢具相關證明文件，基於人道考量優予協助。

國民黨立委林麗蟬21日帶著菲律賓籍配偶代表邱美雅召開記者會，表示邱女安排母親來台幫忙照料因病臥床的丈夫，讓她能無後顧之憂繼續上班賺取生活費及醫藥費，但外交部卻要求邱母必須按規定離境，以事不關己的態度對待有困難且亟需幫助的新移民家庭，痛批外交部見死不救。

歐江安表示，依據我國簽證法規及作業規定，外籍人士持停留簽證入境我國，若因罹患重病、遭遇天災或其他不可抗力事故，或有其他正當理由者，得提出證明向外交部領事事務局申請改辦適當停留期限的簽證。針對此一個案，如果確屬臨時、突發性的重大事故，外交部領事事務局將請陳情人檢具相關證明文件，基於人道考量優予協助。

她說，另依據外交部領事事務局現行對外公告，外籍配偶親屬以來臺探親事由申請簽證，除少數簽證高風險國家外，並無親等的限制。

外交部領事事務局今年5月回復林委員便簽內容是針對少數簽證高風險國家進行說明，而外籍配偶主要國籍是集中在東南亞國家，這些國家外籍配偶親屬來臺探親並無親等限制，外交部特此釐清相關規定。

(工商 )