連續3年來台開唱的Do As Infinity 大無限樂團,為了出道20週年紀念專輯《Do As Infinity》,特別邀請到Do As Infinity 大無限樂團出道初期的音樂製作龜田誠治、澤野弘之、石渡淳治參與專輯製作!Do As Infinity 大無限樂團前成員長尾大(D・A・I)更睽違14年為Do As Infinity 大無限樂團創作〈Blueprint〉、〈Alright!〉兩首歌曲,可以說是慶祝Do As Infinity 大無限樂團出道20週年最棒的禮物!

主唱伴都美子說道:「一直以來受到許多工作人員、音樂人、作詞作曲家的協助及支持,才能迎來今天這樣特別的日子。新專輯以團名「Do As Infinity」命名,將出道 20年來,在歌手這條路上的點點滴滴完整收錄,今後也請大家多多指教!」而大渡亮也笑道:「新專輯的名稱是《Do As Infinity》,似乎有不少歌迷已經猜到了。出道20年展現出新的意志,就好似披頭四樂團的《The Beatles》一樣!這張專輯真的很棒,請大家務必聆聽看看!」

20週年紀念專輯《Do As Infinity》中,最令人關注的一曲便是與台灣知名樂團F.I.R.飛兒樂團一同合作的樂曲〈Forever Young ~永恆飛翔~〉日文版,談起這首〈Forever Young ~永恆飛翔~〉主唱伴都美子說道:「因為F.I.R. 飛兒樂團先前在SNS中上傳了《深邃森林》中文版本的翻唱影片,促使這次的合作!」為了中日文版的〈Forever Young〉兩位女主唱分別學習了中日文歌詞,F.I.R. 飛兒樂團更特地遠赴日本進行錄音!談起對F.I.R. 飛兒樂團的第一印象,大渡亮笑說:「原以為他們有點可怕,但其實都是非常親切!」此曲更是Do As Infinity 大無限樂團出道至今20年來,首度跨刀與其他藝人合作,伴 都美子也提到:「對大無限樂團而言,帶來非常大的刺激。」

時隔一年再度登台的Do As Infinity 大無限樂團將於10月27日在ATT SHOW BOX 大直開唱,今日主辦單位率先驚喜宣布F.I.R. 飛兒樂團擔任演唱會嘉賓!F.I.R. 飛兒樂團的建寧老師也特別表示:「雖然是首次與大無限樂團合作,但兩團卻猶如相知相識很久的老朋友,演唱會當晚更將攜手同台演出,對許多歌迷而言,將會是大家青春的「世紀同框」,相信一定能讓現場High到最高點!」至於將合體演唱日文版還是中文版的〈Forever Young〉則保密到家,預計留給現場歌迷一個大驚喜。

值得一提的是主辦單位也搶先公開「Do As Infinity LIVE 2019 in TAIPEI 大無限樂團 2019演唱會 台北公演」獨家周邊商品,包含T-SHIRT、應援毛巾、軟膠鑰匙圈、LOGO證件帶以及多功能隨身包等多項商品讓歌迷購買。不少歌迷得知消息後紛紛表示:「好感動,有台北場專屬商品!」、「好期待禮拜天的演唱會!」

(中時 )