連續3年來台開唱的Do As Infinity 大無限樂團，為了出道20週年紀念專輯《Do As Infinity》，特別邀請到Do As Infinity 大無限樂團出道初期的音樂製作龜田誠治、澤野弘之、石渡淳治參與專輯製作！Do As Infinity 大無限樂團前成員長尾大（D・A・I）更睽違14年為Do As Infinity 大無限樂團創作〈Blueprint〉、〈Alright!〉兩首歌曲，可以說是慶祝Do As Infinity 大無限樂團出道20週年最棒的禮物！

主唱伴都美子說道：「一直以來受到許多工作人員、音樂人、作詞作曲家的協助及支持，才能迎來今天這樣特別的日子。新專輯以團名「Do As Infinity」命名，將出道 20年來，在歌手這條路上的點點滴滴完整收錄，今後也請大家多多指教！」而大渡亮也笑道：「新專輯的名稱是《Do As Infinity》，似乎有不少歌迷已經猜到了。出道20年展現出新的意志，就好似披頭四樂團的《The Beatles》一樣！這張專輯真的很棒，請大家務必聆聽看看！」

20週年紀念專輯《Do As Infinity》中，最令人關注的一曲便是與台灣知名樂團F.I.R.飛兒樂團一同合作的樂曲〈Forever Young ～永恆飛翔～〉日文版，談起這首〈Forever Young ～永恆飛翔～〉主唱伴都美子說道：「因為F.I.R. 飛兒樂團先前在SNS中上傳了《深邃森林》中文版本的翻唱影片，促使這次的合作！」為了中日文版的〈Forever Young〉兩位女主唱分別學習了中日文歌詞，F.I.R. 飛兒樂團更特地遠赴日本進行錄音！談起對F.I.R. 飛兒樂團的第一印象，大渡亮笑說：「原以為他們有點可怕，但其實都是非常親切！」此曲更是Do As Infinity 大無限樂團出道至今20年來，首度跨刀與其他藝人合作，伴 都美子也提到：「對大無限樂團而言，帶來非常大的刺激。」

時隔一年再度登台的Do As Infinity 大無限樂團將於10月27日在ATT SHOW BOX 大直開唱，今日主辦單位率先驚喜宣布F.I.R. 飛兒樂團擔任演唱會嘉賓！F.I.R. 飛兒樂團的建寧老師也特別表示：「雖然是首次與大無限樂團合作，但兩團卻猶如相知相識很久的老朋友，演唱會當晚更將攜手同台演出，對許多歌迷而言，將會是大家青春的「世紀同框」，相信一定能讓現場High到最高點！」至於將合體演唱日文版還是中文版的〈Forever Young〉則保密到家，預計留給現場歌迷一個大驚喜。

值得一提的是主辦單位也搶先公開「Do As Infinity LIVE 2019 in TAIPEI 大無限樂團 2019演唱會 台北公演」獨家周邊商品，包含T-SHIRT、應援毛巾、軟膠鑰匙圈、LOGO證件帶以及多功能隨身包等多項商品讓歌迷購買。不少歌迷得知消息後紛紛表示：「好感動，有台北場專屬商品！」、「好期待禮拜天的演唱會！」

(中時 )