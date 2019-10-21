北市議員許淑華（中）。（張穎齊攝）

北市大巨蛋都審14日在電腦模擬情境二未通過情況下，強行通關，北市議員許淑華21日在議會質詢痛批，大巨蛋的鈦金屬屋頂所導致日光反射的光害，至今卻仍無解，使得大巨蛋對側的光復國小1300名學童，仍飽受光害、影響視力與學習品質，結果柯市府竟只是加裝2片窗簾就想打發家長。體育局則回應，已要求遠雄1個月內提改善。

許淑華表示，從市府2015年的公文中可知道，當年都審會委員，就大巨蛋立面材料就曾提出會有光害的可能性，並要求後續相關改善，遠雄無條件負責；4年後發生光害事件，市府與遠雄開始互推皮球，將學童的健康置於一旁不顧。

「這就是台北市長柯文哲口中的專業？」許淑華直指，今年起透過會勘及質詢不下數次，柯文哲口口聲聲說的說「專業問題交給專業解決」，交給專業解決的結果就是加裝2片窗簾，且到今天為止還無法遮蔽反射日光，光復國小45間受影響的教室就有1300位學童受到影響，受影的教室高達4成。

許淑華說，她14日偕同光復國小家長會長到市府都審會，提出嚴正的抗議與訴求，無奈的是，就算在都審會的現場提出教室受到光害無法正常上課的情形，仍然不受到身為會議主席的都發局長黃景茂重視，仍回答「時間久了，灰塵堆積後就沒關係了」，加上會議記錄輕描淡寫的推給體育局處理，家長驚呼「這就是專業問題專業解決嗎，根本就相互推責！」

體育局對此表示，目前因屋頂的鈦板都已鋪設完成，已要求遠雄在1個月內提改善報告。黃景茂說明，對於光害問題感同身受，會督促體育局等相關單位，真的要好好做。

(中時 )