黃暐瀚21日在直播時穿一件深色格子襯衫，說是在好市多買的，這件襯衫好看多了，600多元，還說老婆幫煮咖啡。

黃暐瀚問觀眾，這件襯衫也是花襯衫，為什麼就不是董哥？你們是怎麼分的？哈哈哈！

另一位資深媒體人董智森在直播時總是穿一件格子花襯衫，但是董智森的格子襯衫顏色稍微淺一點，格子也比較明顯。黃暐瀚的襯衫顏色較深，格子稍微不明顯。

(中時電子報)