黃暐瀚：這也是花襯衫 為何不是董哥？ 22:422019/10/21 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 董智森（左）、黃暐瀚（右）。（圖／擷取自「小董真心話」與「暐瀚直播」 ） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 黃暐瀚21日在直播時穿一件深色格子襯衫，說是在好市多買的，這件襯衫好看多了，600多元，還說老婆幫煮咖啡。 黃暐瀚問觀眾，這件襯衫也是花襯衫，為什麼就不是董哥？你們是怎麼分的？哈哈哈！ 另一位資深媒體人董智森在直播時總是穿一件格子花襯衫，但是董智森的格子襯衫顏色稍微淺一點，格子也比較明顯。黃暐瀚的襯衫顏色較深，格子稍微不明顯。 (中時電子報) #黃暐瀚 #格子襯衫 #董智森 也許您會感興趣 推薦閱讀 揭密！李佳芬爸爸第一次看完韓國瑜稱... 15:552019/10/17 政治 韓國瑜擔不擔心民調？ 黃暐瀚曝真相 23:182019/10/17 政治 黃暐瀚驚爆：馬英九做總統時請過假！ 09:182019/10/18 政治 李明哲上廣播談姊夫韓國瑜 聽眾：希望有續集 18:572019/10/18 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓蔡出現驚人變化？ 網：穩了 - 政治 贏了！全台街頭民調統計 韓國瑜大勝小英 - 政治 震撼！民調顯示 蔡支持度下滑11個百分點 - 政治 韓嘉義造勢空拍畫面曝光 網驚呼：太壯觀了！ - 政治 國民黨中央助選團光復節誓師 「忍痛割愛」管中閔 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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