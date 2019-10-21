英國首相強森的新版脫歐協議未能在19日國會下議院特別會議上表決，令他蒙受重大挫折，強森21日再度出手要求下院當天表決，但又遭下院議長伯考回絕，令他再度受挫。強森政府曾宣稱，現已掌握贏得表決所需的320票。英媒則報導，若下院無法在本周內通過新脫歐協議，歐盟將把英國脫歐期限延長至2020年2月。

針對強森要求表決新脫歐協議，議長伯考裁定，同一會期兩度排入相同法案有違議事程序，因此拒絕在21日辯論並表決該協議。英國首相府發言人稍早也稱，如國會議員針對新脫歐協議提交修正案，強森也會放棄將協議交由議員表決。

下院19日以322票對306票通過修正案，要求脫歐協議需完成立法程序後，才能交由下院表決，並迫使強森向歐盟尋求將10月31日脫歐大限再延3個月。強森將此一結果通知了歐盟，但矢言仍要在10月31日按期脫歐。

英國外相拉布稱，政府有信心可望在下院中贏得320名議員的支持，以通過新脫歐協議，趕在31日大限前脫離歐盟。《衛報》分析指，倘強森政府成功闖關，預料將有288票來自執政保守黨議員，19票來自前保守黨議員，另有8票來自工黨議員，加上5票無黨派議員，共計320票；而反對票則占317票，大部分來自最大在野黨工黨。強森需爭取心意未決的工黨議員支持，以增加勝算。

另外，工黨還計畫提出二次公投，並與北愛民主統一黨準備推動英國部分留在歐盟關稅同盟的修正案，以迫使強森放棄他的脫歐協議。

據《星期日泰晤士報》報導，若下院無法在周期內通過新脫歐協議，歐盟將把英國脫歐期限延長至明年2月。在評估脫歐協議在英國下院通過的機會前，歐盟目前會持續觀望。報導引述外交消息人士指出，延長時間有彈性，若英國可以更早通過協議脫歐，脫歐期限可以提早至12月或明年1月。

而儘管英國多數企業界領袖不想見到「無協議脫歐」（硬脫歐），但不確定性持續也未必較好。脫歐懸崖已近在眼前，若歐盟同意延期，3個月後又要再面臨一次大限，過程造成的連帶損失必將增加。

(中時 )