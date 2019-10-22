基隆一名張先生是手搖飲「茶聚」的加盟主，之前在電子賣場擔任店長，之後萌生想要創業經營手搖茶的念頭，雖然有做生意的概念，但隔行如隔山，擔心沒有經驗而虧本，也耳聞許多加盟主支出大筆加盟金卻被公司放生的案例，因此在挑選加盟品牌時更加謹慎。

後來透過朋友介紹決定加盟「茶聚」，張先生發現就算跨到不熟悉的領域，只要找對品牌，從頭開始慢慢上手不無可能。先前看過許多公司會對外行、無經驗的員工較沒耐心，但「茶聚」的服務同仁都親切友善，尤其「茶聚」品牌重要推手的總經理鄭榮仁還會親自致電協助分析加盟「茶聚」的優勢，並告知若沒想清楚可以放慢腳步，想清楚了再加盟。

沒想到加盟後，真正的挑戰才正要開始。從店面、裝潢、硬體設備等等的挑選和準備，對於沒有經驗的生手來說根本就是瞎子摸象，完全不曉得從何著手，但營運端的同仁都會不藏私地提供許多寶貴意見及經驗，讓張先生相信加盟「茶聚」不是單打獨鬥，而是身後有很強大的體系當後盾。

張先生親自為客人調製手搖茶。(圖/業者提供)

張先生憶道，當初會選擇加盟「茶聚」，除了被總部的耐心和誠意打動之外，在品嚐過多種手搖品牌後，發現「茶聚」無論在茶香或口感都令人驚艷！其實，「茶聚」獨樹一格的中式茶飲風格在市面上也極具特色，對於手搖店林立的台灣來說，唯有好產品及獨特鮮明的風格才能脫穎而出，吸引消費者登門消費。而物流系統也是一大優勢，只要一通電話總部就立即備料，完全不用擔心店裡的庫存過期，使加盟主可以在客人身上投入更多心力。

有了總公司的強大後盾，讓張先生可以全心全力服務顧客。(圖/業者提供)

如今，張先生與合夥同伴在短短半年開設了第二家店，非常看好「茶聚」未來的發展。他說，雖然我們的知名度不及其他大品牌，但總部的支援與行銷規劃讓我們有信心跟著總公司一步一腳印地成長，相信「茶聚」會是台灣手搖飲的明日之星，也以身為茶聚的一份子為榮！

「茶聚」加盟主張先生半年開了兩家店。(圖/業者提供)

(中時電子報)