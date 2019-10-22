陸美因貿易戰互相加徵關稅，引發部分企業出走大陸，將工廠移往東南亞或南亞國家，瞄準這波出走潮，印度已計畫招商引資，推出政策牛肉吸引跨國企業，印度財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）20日信心表示，印度將是企業遷廠首選。

瞄準考慮出走大陸的跨國企業，印度計畫端出政策牛肉招商引資。

印度新聞信託社（PTI）報導，印度財長希塔拉曼周日在國際貨幣基金組織（International Monetary Fund）、世界銀行（World Bank）年會上表示，據她所知，部分盤算將工廠遷出大陸的企業領袖正在考慮落腳印度，因此印度政府必須開始和這些領袖見面，她說她將開始規劃藍圖，接洽這些跨國企業，包括考慮從大陸撤出的美國、歐洲、英國企業，親自向他們說明為何印度是最佳落腳處。

印度積極吸引的產業包括那些具有共同生態系統的行業，例如電子業、鋰電池，或是半導體產業，她說印度希望建立一個生態系統。

印度招商引資，不只瞄準從大陸出走的企業，也包含那些預計留下來的跨國公司，希塔拉曼說，那些留在大陸市場的企業仍會有在其他地方生產、出口、搶佔新市場的需求，印度都會積極爭取。

針對吸引台商，中央社報導，印度政府中負責招商的「投資印度」（Invest India）機構已經設立協助台商投資的窗口Taiwan Plus，近期更積極遊說台商，無論是否出走大陸，都該到印度設立製造據點。

另外，由於蘋果已計畫將印度設立為重要製造基地，旗下供應鏈代工廠包括緯創、富士康等相關廠商，近期也都增派人手赴印考察布局。

此外，市場傳出越南將是這波出走企業落腳熱門國，希塔拉曼表示，她和許多銀行、政府代表談過，指出越南市場已逐漸飽和，沒有足夠勞動力解決這波擴大投資，加上印度提供企業稅率優惠，她認為比起越南，印度更有機會獲得青睞。

(中時電子報)