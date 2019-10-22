NBA球星大搬風！這2隊冠軍賠率狂飆

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(馬樹立攝)

為暴龍奪得上球季冠軍的里歐納德（Kawhi Leonard）本季投下震撼彈，離隊選擇回家鄉加入快艇，同時邀雷霆雙槍之一的喬治（Paul George）連袂加入，大大提升快艇本季奪冠戰力，其餘球隊也不甘示弱，積極網羅名將、補強陣容，球星大搬風的結果，有的球隊戰力大躍進，有的則是大崩落。

2019-20球季NBA球星交易情形。(台灣運彩提供)

上球季例行賽排名13的快艇，在里歐納德（Kawhi Leonard）以及喬治（Paul George）的加入後，新球季奪冠戰力看好度大幅躍升為第1，冠軍賠率3.75倍；其次是上球季詹皇雷霸龍(LeBron James)加入下例行賽戰績從倒數第3竄升到排名20的湖人，本季再網羅原鵜鶘一哥中鋒戴維斯(Anthony Davis)以及原暴龍主力射手格林（Danny Green），奪冠看好度大幅躍升為第2，冠軍賠率4.25倍。

奪冠戰力看好度大崩落的也有2隊，一隊是上球季的冠軍暴龍，在里歐納德（Kawhi Leonard）以及葛林(Danny Green) 出走後，沒看到有特別的補強，本季奪冠的看好度大幅崩落到第12，冠軍賠率高達32.00倍；另一隊則是上球季同樣打到冠軍賽的勇士，雖然在送走前鋒杜蘭特（Kevin Durant）之後有補進籃網後衛羅素（D'Angelo Russell），但得分主力浪花兄弟的湯普森(Klay Thompson)還在療傷中，可能會有大半球季缺席，本季奪冠看好度跌落到第6，冠軍賠率創4年來最高，達11.00倍。

運彩美國職籃總冠軍賠率。(台灣運彩提供)

NBA全新球季(2019-2020)例行賽台北時間10/23(三)早上由鵜鶘對戰暴龍以及湖人對戰快艇揭開序幕，球星大搬風後究竟誰能奪冠，喜歡籃球的朋友們可以趁著季初高賠的時候買張運彩驗證一下自己的判斷。

(中時電子報)