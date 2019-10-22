年紀到了就有可能面臨會漏尿的問題，其中以45歲以上，曾生產過後的媽媽較為困擾。泌尿科醫師分享案例，曾經遇過有一名看護工，主訴是一用力就會漏尿，症狀甚至嚴重到無法控制，進行膀胱鏡檢查時，一個咳嗽，尿就直接噴到醫師身上。

泌尿科醫師黃煒軒在節目《醫師好辣》指出，每一次媽媽辛苦的生產過程後，更有機會出現因生產時造成的骨盆腔肌肉退化、鬆開，因而衍生漏尿困擾。他曾遇過有名看護，因為長時間工作須要出力為病人翻身，但發現自己有漏尿情況，於是就醫。

醫師原本建議看護先從吃藥、做運動等方式治療，卻不見效果，最後看護還出現了症狀包括，「她甚至說只要起床，尿就這樣子漏掉…」。對此，看護就診時做膀胱鏡檢查，但因為病患無法控制骨盆肌肉，她一個咳嗽之後，竟直接噴尿了，「尿噴出來，噴得我全身都是」。

醫師表示，該病患情況屬於重度情況，包括重一站立「內褲就溼掉了」，甚至一咳嗽導致尿液有如洩洪般全都漏出來。治療得靠手術，就類似男性疝氣情況，該案例是採尿道中段懸吊手術，借著「人工編織網」，將尿道吊起來；原理是將原本呈一條線的尿道，借著這條懸吊的帶子將尿道勾起使其產生角度，以增加尿道阻力才不容易漏尿。靠此法將手術的外觀傷口縮更小，不過卻也須要休息3個月。

(中時電子報)