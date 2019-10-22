2018年4月內政部宣告，台灣65歲以上人口突破14％，正式進入高齡社會！「台灣創意設計中心」與日本「神戶設計創意中心」攜手合作「LIFE IS CREATIVE」大展，於19日假「神戶設計創意中心」登場，展出台日兩地「高齡化社會設計」相關計畫該展11月下旬將移至台創中心台灣設計館展出。台灣創意設計中心在啟動「社會創新暨永續設計平台」，偕同民間設計團隊共同打造全齡化友善環境，目標是讓青銀跨世代共同學習成長。

台創中心自去(2018)年與神戶中心啟動交流，除了安排日方來台演講外，也特別帶領神戶團隊實地走訪，與本地設計團隊交流，深入了解台灣社會設計的發展緣起與創作意念。例如「DreamVok意集設計」與「5% Design Action」兩個團隊針對長期照顧失能/失智長輩的家庭，聯手打造兩個計畫，分別是「Free Day喘息旅遊」和「聊癒點心舖-創新失智症非藥物輔療商品」，以生態旅行、輔療創作等模式，協助照顧者引導長輩重建家庭生活記憶。而它們刻正進行的新計畫「高年級設計師」，是招募熟齡族、年輕設計師加入專業服裝設計團隊，打造多元情境的熟齡新概念服飾系列。

童年只有貓狗 他成為浪浪送行者。（台創提供）

另外，「水藝有限公司」推出的「食憶」計畫，邀請地方長輩們為游子下廚，分享私房拿手菜，點亮顧客童年記憶裡最懷念的味道，不僅飽足飢腸轆轆的胃，也點亮了餐桌前的歡聲笑語；當神戶代表前往「食憶」參訪時，長輩們精心烹煮台式臭豆腐作為招待，特殊口感讓日本人大為驚艷，也因此促成本次開幕晚會的精采廚藝秀。而「弘道老人福利基金會」自2007年起執行「不老騎士」計畫，協助長輩完成騎機車環島的夢想，在台灣引起相當大的話題，2012年紀錄片一上映即破全台紀錄片票房紀錄，這股不老圓夢的熱血浪潮也延續至今。

神戶中心從引薦的眾多案例中，精選出七個兼具創新能量與交流成果的典範案例，邀請於一年一度的「LIFE IS CREATIVE」展出；除了上述五個案例外，日方也關注到「有本股份有限公司—好好園館計畫」、以及「財團法人老五老基金會—OLD YES！照顧咖啡館」，這兩個案例都源自於台中市，透過駐點的專案管理員、護理師、社工師等，掌握在地長輩的生活需求，像是舉辦課程與技藝工作坊，提升民眾參與融入社區，實現在地服務、在地老化的理想。

這些計畫背後的活力，是源自台灣社會設計工作者的共同努力。而發掘與輔導這些豐富而動人的青銀跨世代互動，是台灣創意設計中心啟動平台的初衷；而在神戶設計創意中心的案例中，讓男性長輩學習製作麵包的「歐吉桑的麵包教室」，透過學習到的技能為家庭和社區奉獻付出，老人也從中發現新的挑戰和樂趣。

台灣社會設計領域在台創中心輔導下穩健成長，透過各種計劃的薰陶，伴隨而來的是熟齡族「自信的提升」、「對退休後的人生有了更清楚的目標」；神戶當地對台灣經驗相當好奇，特別規劃四場論壇，邀請台灣團隊與當地經營單位進行交流座談。

本次展覽交流合作，以日本「神戶設計創意中心」為首站，揭開社會設計實踐之旅的序章，即日起展至10月27日；展出方式有別於傳統展覽，是從策略面討論每一個案例的流程與步驟，以日系簡約風格插畫來呈現。該展結束後，緊接著台創中心也將邀請神戶策展團隊來台，自本(108)年11月26日至明(109)年2月23日，於台灣設計館06展區規劃不同面向的精采案例。

(中時電子報)