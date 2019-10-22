CTWANT》官僚刁金牌女將 奧運爭光恐生變

勇奪今年女子拳擊世界錦標賽54公斤級金牌的拳擊國手黃筱雯（小雯），目前就讀輔仁大學研究所1年級，她身高177公分，體重54公斤，憑藉著身高體型優勢以及最擅長的長拳，她可以輕易拉開對手距離，贏得拳擊場上的勝利，因此她也是2020年東京奧運最被看好的冠軍選手之一。

然而她10月19日參加全國運動會的賽事於10月24日結束之後，緊接著就是12月2日舉行的總統盃兼奧運選拔賽，而且她打的是奧運的51公斤量級，這是全國拳擊協會的規定，為此，她必須在不到40天之內急速減重3公斤，且面臨沒有報名資格限制的奧運選拔賽，如果對手技巧不足卻以蠻力撞擊，她有可能因而受傷，影響明年1月展開的亞太區奧運資格賽。

小雯的啟蒙兼國家教練劉宗泰曾向拳協理事長李武男表示，「最好是1個月減1公斤，逐步減重且維持現有強度訓練，在明年亞太區奧運資格賽開打時達到體能巔峰，而不是像現在這樣必須急遽減重參賽，希望拳協能夠設法協助。」

但李武男卻避開劉宗泰的問題，只是說些看好黃筱雯的表面話，甚至表示小雯有實力可以奪得奧運金牌，但始終不肯鬆口讓小雯可以不用參加奧運選拔賽。對此，劉宗泰有些擔心，隨便一個拳館訓練的人都能出來比賽，如果一不小心就可能讓小雯受傷。

本刊調查，奧運女子拳擊分成51公斤、57公斤、60公斤、69公斤以及75公斤等5個量級，李武男表示，「拳協在這5個項目都有鎖定對象，其中也包括表現極度優異的黃筱雯，但5個人都得打選拔賽，輸了當然就換人」。

本刊詢問李武男，「以小雯現有的成績是否具資格代表我國參加奧運？」李武男回覆表示「小雯夠資格，但她打的不是奧運規定的量級，所以必須打選拔賽，這是遊戲規則，拳協要讓大家心服，何況51公斤級還有人打的比小雯好，必須也要給人家機會。」（未完）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

(中時電子報)