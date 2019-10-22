本刊接獲陳先生投訴，去年他和妹妹帶母親到武陵森林遊樂區度假，母親卻在下樓時，因階梯高低不一而跌倒身亡。武陵委由退輔會代為投保了26年，但去年7月起，就未幫遊客投保「團體傷害保險」，導致陳家人未能獲得理賠。

反觀去年一名在知本森林遊樂區意外身亡的遊客，卻可獲賠410萬元，讓陳先生大嘆：「人命竟然還分貴賤等級！」

台北市民陳先生向本刊投訴，去年9月11日她和家人帶著86歲的母親，前往武陵森林遊樂區度假，當晚入住園區裡的富野渡假村。

隔天上午，一行人驅車前往桃山步道欣賞美景，沿途走了4公里多、2個多小時的路程。回程時，陳先生的妹妹陪著母親，一起前往步道終點附近的公廁，但沒多久，陳先生就聽到「啊」一聲，他趕緊下階梯查看，驚見母親已倒地不起。

「只差二階，就可以走到平地。」陳先生哽咽地說，當時他和妹妹一直呼喚母親，發現母親已無法回話，後腦勺還流血，便趕緊為母親保暖及叫救護車。等了90分鐘後，陳媽媽被送到距離最近的梨山衛生所，但醫護人員見她頭部重創並陷入昏迷，該所設備無法醫治，經家屬同意後，轉送至台中市的中國醫藥大學附設醫院，這一趟，又花了70多分鐘。

醫生檢查發現，陳媽媽顱內大量出血，需打開頭蓋救治，只是她年歲已高，術後恐怕會成植物人。陳先生和兄弟姊妹商量後，決定不開刀，6天後陳媽媽傷重不治，「母親在桃山步道時一直談天說笑，想不到她沒有留下任何話語就走了。」

陳媽媽過去幾乎天天到陽明山健行、泡溫泉，多年來走訪了60多個國家，身體相當硬朗，如今意外驟逝，讓陳先生很難接受。（未完）（記者／李蕙璇）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)