CTWANT》童年只有貓狗陪 他成為浪浪送行者

新竹市武陵區有1位「流浪動物送行者」邵柏虎（32歲），過去10幾年來，哪邊有無人聞問的動物屍體，哪邊就有他的身影，而他在幫動物收屍的同時，也將對流浪動物的愛，發揮在沒有人想碰的危難動物救援。他說：「因為童年有牠們的陪伴，我小時候才不會孤單長大。」也從那時候起，動物成了他心中最柔軟的一塊，也萌生「流浪生命也應被有尊嚴的對待」的觀念。

10月16日，新竹上午的天氣艷陽高照，但一到下午卻成了陰天，還下起綿綿細雨，本刊跟隨邵男及另外2名志工阿傑、艾咪的腳步，來到竹東鎮一處樹叢，潺潺的水流旁只見1隻餓得皮包骨的黑色母狗，在蓊鬱的樹林中，努力尋覓著能吃的食物，不遠處有1窩剛出生大約1個多月的小黑狗正嗷嗷待哺。

此時邵男與阿傑及艾咪分為3路，兩人先將母狗團團圍住，為了安撫母狗，邵男還刻意降低音調的說「別怕，我是來幫你的。」接著用身體抱住母狗，毫不擔心母狗因害怕掙扎而咬傷自己。

在將母狗抱住後，邵男將母狗先放入狗籠，轉頭蹲著慢慢靠近那一窩幼犬，還邊說著「叔叔不會害你們，別害怕。」接著將牠們一隻隻抱到車上籠子內，狗崽們發抖窩成一團，無辜的望著狗媽媽，隨後又用發萌的眼睛，望著邵男一行人。

在將母狗全家送往醫院的途中，邵男突然紅著眼眶說：「母愛很偉大，不只是人，狗也一樣，剛剛母狗被我抱住時，一直想要衝到小狗那邊保護牠們。」

他也表示，所有生命都一樣，沒有輕重之別，都應該得到合理、人道的對待。

邵男說，他與志工們到處為流浪動物生命奉獻心力，雖然只是做些吃力不討好的收屍、救援活動，但還是希望讓愛傳遞到每隻流浪動物上，讓每條流浪生命都能受到人道、有尊嚴的對待，「我們任何人沒有權利決定生命的生死，人們可以不喜歡狗、貓，但還是要尊重生命。」（未完）（記者／陳昭文）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)