10月滿66大壽的歌壇大姊大陳盈潔，生日時許願「希望我和身邊的家人都能順利、健康。」因今年初她突然小中風，導致講話不清楚還傷到喉嚨，偏偏當天有演唱活動，無法開口唱歌的她，只能頻頻向主辦單位和觀眾致歉。幸好同場的已故好友賀一航相助，幫陳盈潔化解尷尬場面，讓她感慨地說：「可惜沒有下次了！」

今年1月，陳盈潔睡醒後找姊姊說話，卻說得含糊不清，姊姊驚覺不對勁，嚇得問她：「妳在說什麼？」但當天陳盈潔有早已敲定的表演行程，她只好硬著頭皮到場，向主辦方解釋原委，「還好老闆對我很好，沒有要我賠違約金。」陳盈潔上台時，吃力地向觀眾道歉，一旁的賀一航除了幫她解釋，還號召觀眾合唱陳盈潔原先要表演的曲目，讓她相當感動，「賀一航真的很幫忙，那天還好有他在，我們原本還約好下次再合作，可惜沒有下次了！」

演出結束後，陳盈潔的老公李春賀立刻陪她到台中澄清醫院檢查，確診是脖子後方的血管堵塞導致小中風。她急著詢問醫生：「會不會影響唱歌？」幸好及早發現，當下醫生為她施打幹細胞，並叮嚀她只要好好保養、復健，幾個月就會康復了。

復健期間，陳盈潔一改長年熬夜的習慣，10點就睡覺，還另外補充Q10等保健食品，幫助血液流通，「我很愛吃肉，但是聽老公的話，現在吃得很清淡。」談起老公，陳盈潔藏不住笑意：「他吃素30年，身體好得不得了！」休養期間，老公規定她不可以吃炸物和加工食品等，還替她張羅三餐，更天天開車接送，「現在都是他在服侍我！」此外，夫妻倆還會到廟宇拜拜，順便走一走當作運動。

陳盈潔表示，她的主治醫生和朋友都說她很幸運，中風的狀況還算輕微。已經2年沒有做健康檢查的她，這次發病後，總算開始正視自己的身體狀況，除了檢查腦部，也看了腎臟、心臟等，發現自己患有高血壓，趕緊服藥控制，「還好一切都發現得早。」

休養生息了半年後，陳盈潔總算能開始接通告，她笑說跑活動唱歌、聊天，也算是一種復健，「每次開唱前，我都會先和大家說抱歉，因為可能唱得不那麼好，可是我會用一些技巧，修飾不足的地方。」展現歌壇大姊大爐火純青的功力。（未完）（記者／蕭宇涵）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)