萬聖節將至，超市零食一起搗蛋。全聯每年在萬聖節結合糖果和水果舉辦「萬聖果果節」，31日前23款指定糖果全聯價8折起，指定商品第2件5折，買飲料╱糖果加購曼陀珠可樂口味現折10元；JASONS 23日前匯集近30款萬聖節限定包裝與搞怪美食，加上戽斗星球隔熱手套加價購活動應景搞鬼。

全聯萬聖果果節，迪士尼搗蛋萬聖節零食包，130g、169元。（全聯提供）

全聯福利熊熱氣球26日首度現身台北市天母運動公園，現場民眾有機會搭上熱氣球，也可參加「要糖果消費拿大獎」等活動，預估可吸引15萬人潮；31日萬聖節當天，小朋友著萬聖裝扮到全台門市大喊「不給糖就搗蛋」，可免費獲得1顆可樂口味曼陀珠。

23日前在JASONS消費滿1999元+199元加價購或滿2999元免費兌換戽斗星球限量隔熱手套，有獅子和熊貓2款隨機出貨。（JASONS提供）

JASONS萬聖節除了引進去年熱銷一空的8款大、小南瓜，搞怪零食和飲料中，日本復古飲料廠木村株式會社歷時3年研發的鰻魚與味噌汽水，外觀與醬油相似，最顛覆眾人味蕾；以鹹蛋黃零食聞名的新加坡零食品牌金鴨，新口味四川麻辣什錦脆片用魚皮、豆腐皮與3種菇類烘乾，配上四川花椒、茴香、八角等19種辛香料，讓麻辣火鍋變成涮嘴零食。

23日前在JASONS消費滿1999元+199元加價購或滿2999元免費兌換戽斗星球限量隔熱手套，有獅子和熊貓2款隨機出貨。（JASONS提供）

(中時 )