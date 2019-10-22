距離英國脫歐還剩下10日，英國下議院議長貝爾考（John Bercow）21日對國會宣布，阻擋議會針對脫歐協議進行再次表決，理由是國會19日已經針對同一事項進行過辯論。另英國國會下議院領袖芮斯莫格（Jacob Rees－Mogg）也指出，不支持政府計畫中時程以通過法案進而批准脫歐協議的議員，他將在表決中反對10月31日脫歐。

英國首相強森和歐盟達成的新版脫歐協議草案在英國會遭遇挫敗、不被表決，迫使他須請求歐盟延後脫歐期限，原訂19日超級週六新脫歐草案交付英國國會表決，卻遭議員提出的修正動議掣肘，成功延宕表決，這使得避免無協議脫歐的「班恩法案」（Benn act）即刻啟動。

英國脫歐議題又掀波瀾！英國下議院議長貝爾考表示，有關脫歐協議的動議已於上週六在國會上提出過，因此再次辯論將是「重複且無序的」。他重申，此裁定是今天不針對這項動議進行辯論，這是重複且無序的。」

然這並非英國首相的脫歐協議表決第一次被貝爾考擋下。英國前首相梅伊（Theresa May）的脫歐協議今年初要在下議院第3度闖關時，貝爾考也拒絕讓梅伊把被否決2次的脫歐協議帶回議會。

(中時電子報)