中國施壓企業事件層出不窮，但受譴責對象多是不堪壓力而「被道歉」的企業。美國民主黨籍聯邦參議員墨菲今天表示，除非美國政府將類似事件視為當務之急，否則難要求企業如何回應中國。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）今天舉辦最新一場「美國外交政策與國際事務對話」系列活動，邀請美國參議員墨菲（Chris Murphy）與「華爾街日報」專欄作家、美國知名國際事務分析師米德（Walter Russell Mead）討論最新時事。

NBA近期因挺香港推文爭議，引發輿論熱議企業究竟該以利益還是人權為重。被問及美企究竟該如何處理類似情況時，墨菲表示，連美國總統都據稱為了貿易談判，承諾中國要對香港「封口」之際，美國政府很難要求私人企業，應就香港或中國人權問題有更強硬立場。

墨菲指出，不論他個人多不喜歡NBA等企業的決定，除非美國政府決定將類似事件視為國內當務之急的議題，否則很難告訴私人企業該如何應對中國。

至於美國政府該如何在香港議題與貿易協商間找到平衡點，墨菲表示，這必須視經濟談判的可能後果而定。他也認為，人權民主議題與其他領域議題談判，不一定不能同時存在。

不過墨菲強調：「對我來說，我不認為中國在貿易協商上，會願意給我們（美方）任何多重要東西，讓你不能在香港議題上，給他們（中國）比現在稍多一點苦頭吃。」

談及中國與俄羅斯在世界上傳播新威權主義，墨菲表示，人們必須意識到民主的脆弱性及所面對的威脅。他指出，俄羅斯總統蒲亭讓周邊國家認為，俄國的政治治理模式有其吸引力，中國也出口威權統治的科技與其他「工具」，給有興趣的國家。

墨菲呼籲，人們不只須意識到這些威脅是非常真切的，也須了解到，世上民主國家數量越多，美國利益會越穩妥，「因為民主國家較不易互相開戰，恐怖份子要在民主政體下成立組織也較困難」。

(中央社)